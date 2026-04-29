Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará una denuncia contra Vito Quiles por una supuesta agresión ocurrida en el interior de una cafetería. El incidente se produjo durante un encuentro entre ambos en el que el activista se acercó a la esposa del jefe del Ejecutivo para formularle varias preguntas relacionadas con las causas judiciales en las que está investigada.

El episodio fue difundido por el propio Quiles a través de su cuenta oficial de X, en un vídeo editado en el que se observa parte del momento. En la grabación, el comunicador se dirige a Begoña Gómez y le pregunta si se arrepiente de haber utilizado, según sus palabras, su condición de mujer del presidente del Gobierno para hacer “chanchullos”.

Tensión en el interior de la cafetería

En las imágenes publicadas se ve cómo una mujer del entorno de Begoña Gómez intenta impedir la grabación tapando la cámara del móvil. Quiles reacciona entonces preguntando por qué le quitan el teléfono.

El vídeo continúa ya en el exterior del local, donde aparece Begoña Gómez hablando por teléfono. Quiles vuelve a acercarse y le plantea una nueva pregunta relacionada con Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, también procesada en la misma causa judicial.

“¿Utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?”, le pregunta el activista mientras sigue grabando la escena.

La acompañante de Gómez se enfrenta a Quiles

El momento de mayor tensión se produce cuando una mujer que acompañaba a Begoña Gómez exige a Quiles que deje de grabar. En la publicación difundida por el comunicador, se escucha a la acompañante pedirle que aparte el teléfono mientras lo agarra por detrás.

“¡Que no me pegues!”, responde Quiles en la grabación, al tiempo que reclama la presencia de la Policía.

Una vez Begoña Gómez abandona el lugar en un vehículo, la misma mujer se dirige de nuevo a Quiles y le reprocha su actuación con palabras muy duras. En ese punto finaliza el vídeo difundido en redes sociales.

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

Begoña Gómez llevará el caso a los tribunales

Según la versión trasladada por el entorno de Begoña Gómez, la mujer del presidente denunciará a Vito Quiles por una supuesta agresión y acoso durante el episodio ocurrido en la cafetería.

En la grabación publicada por Quiles no se aprecia una agresión física del activista a Gómez, aunque el vídeo está editado y no muestra la secuencia completa del incidente. Por ello, será la denuncia y la posible investigación posterior la que determine qué ocurrió realmente en el interior y exterior del establecimiento.

Nuevo episodio de tensión política y judicial

El incidente se produce en un momento de elevada presión mediática sobre Begoña Gómez, después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera juzgarla por varios delitos relacionados con su actividad profesional y su etapa en la Universidad Complutense.

La aparición de Vito Quiles y la posterior difusión del vídeo han vuelto a situar a la esposa de Pedro Sánchez en el foco político y mediático. El caso podría derivar ahora en una nueva causa judicial si finalmente se formaliza la denuncia anunciada.