La rifa benéfica de la ciudad autónoma otorga el premio principal al número 776 en una jornada marcada por la tradición y la participación ciudadana

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este miércoles 8 de abril de 2026 una nueva edición de su emblemático sorteo, reafirmando el vínculo de solidaridad que une a los ceutíes con la institución humanitaria. Este sorteo, que se desarrolla varias veces por semana, es mucho más que una simple rifa de azar; representa una de las columnas vertebrales para la financiación de los programas de asistencia social, socorro y apoyo a colectivos vulnerables que la organización gestiona en la ciudad.

El acto de extracción se ha llevado a cabo en la sede de la entidad bajo la supervisión de los responsables del sorteo, manteniendo la transparencia y la cercanía que definen a esta tradición local. En esta ocasión, la suerte ha recaído en una de las cifras más reconocibles del imaginario popular ceutí, lo que ha generado una rápida difusión de los resultados entre los poseedores de boletos.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el proceso de determinación del número ganador para este miércoles, el azar ha dictado el siguiente resultado:

Número premiado: 776

Dentro de la particular nomenclatura que la sociedad ceutí otorga a los números de esta rifa, el 776 es popularmente conocido como «El Agua». Esta identificación no solo facilita la memorización del número entre los jugadores, sino que forma parte del folclore y la jerga propia que rodea a los sorteos de la Cruz Roja en la ciudad autónoma, convirtiendo cada extracción en un evento cultural compartido.

El impacto social de «El Agua»

La recaudación obtenida a través de la venta de estas participaciones se destina íntegramente a sufragar la actividad diaria de la Cruz Roja Española en Ceuta. Gracias a la contribución de quienes adquieren sus boletos, la institución puede mantener servicios críticos como:

Atención a personas mayores y dependientes.

Programas de éxito escolar para menores en riesgo de exclusión.

para menores en riesgo de exclusión. Respuesta inmediata ante emergencias y servicios preventivos terrestres y marítimos.

y servicios preventivos terrestres y marítimos. Asistencia a inmigrantes y otros colectivos vulnerables.

Verificación y cobro de premios

Se recomienda a todos los participantes que procedan a la comprobación de sus participaciones a través de los canales oficiales de la Cruz Roja de Ceuta o en sus puntos de venta habituales distribuidos por la ciudad. Es indispensable presentar el boleto original en perfecto estado para efectuar la reclamación de cualquier premio derivado de este sorteo del 8 de abril, respetando siempre los plazos de caducidad establecidos por la organización.