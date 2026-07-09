Jueves, 9 de julio de 2026. El verano marca el ritmo del tiempo en España con temperaturas elevadas y, en general, predominio del tiempo estable. Según los datos municipales publicados por AEMET, las máximas oscilan entre los 22°C de A Coruña y los 42°C de Zaragoza. En la mayor parte del país la probabilidad de lluvia se mantiene baja, aunque destaca el caso de Zaragoza, donde se registran intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 40%.

Viento moderado en distintos puntos, con algunas rachas que pueden notarse en zonas del litoral y del cuadrante norte y, por supuesto, en áreas más expuestas al flujo de componente oeste o norte. A continuación, repasamos cómo se presenta la jornada por zonas, con datos de capitales facilitados por AEMET.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se vive con valores más contenidos. Bilbao alcanza 31°C como máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del NE a 5 km/h, además de una probabilidad de lluvia del 0%. Por su parte, en A Coruña (otras), la máxima llega a 22°C y la mínima a 16°C, con nuboso y viento del NO de 15 km/h; la lluvia no aparece en el pronóstico municipal de la jornada (0%).

Con este patrón, el cielo tiende a mantenerse con nubosidad variable en algunos momentos, pero sin señales de precipitación según las probabilidades indicadas por AEMET para estas capitales.

Centro peninsular

El centro peninsular es donde el calor se muestra más marcado, aunque con diferencias notables. Madrid registra una máxima de 38°C y una mínima de 23°C, con despejado y viento del S a 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. En el mismo cuadrante, Zaragoza destaca con 42°C de máxima y 24°C de mínima, presentando intervalos nubosos y viento del SE a 15 km/h, con 40% de probabilidad de lluvia.

La clave en esta zona está en la combinación de temperaturas altas y un incremento de nubosidad en Zaragoza, donde AEMET recoge un margen de precipitación mayor que en el resto de capitales consultadas.

Sur peninsular

En el sur, la estabilidad también domina. Ceuta anota una máxima de 28°C y una mínima de 21°C, con despejado y viento del O a 25 km/h, manteniendo la probabilidad de lluvia al 0%. Más hacia el interior, Sevilla llega a 36°C de máxima y 20°C de mínima, con poco nuboso, viento del SO a 20 km/h y 0% de probabilidad de precipitación.

Con cielos despejados o poco nubosos y ausencia de lluvias en los municipios de referencia, la jornada se orienta a un ambiente seco y caluroso, con el viento como factor a tener en cuenta.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el tiempo se mantiene despejado y sin indicadores de lluvia para la capital analizada. Barcelona alcanza 34°C como máxima y 25°C de mínima, con despejado y viento del SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 0% según los datos municipales publicados por AEMET.

La combinación de cielos abiertos y temperaturas elevadas invita a planificar actividades con especial atención a las horas centrales del día, cuando el calor suele ser más intenso.

Islas Baleares

En las islas, el calor continúa pero con una estabilidad similar a la del resto del país en lo que respecta a lluvia. Palma (islas Baleares) registra 37°C de máxima y 24°C de mínima. El cielo aparece como despejado y el viento sopla del SO a 15 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%.

El panorama general en la jornada para esta capital es de tiempo estable: sin precipitación prevista y con un viento moderado que puede ayudar a aliviar la sensación térmica en determinados momentos.

Islas Canarias

Las condiciones en Canarias se caracterizan por temperaturas más templadas en comparación con el interior peninsular y, además, por un viento relevante. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se alcanzan 25°C de máxima y 21°C de mínima, con poco nuboso y viento del N a 30 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0% para la jornada.

El protagonismo recae en el viento, que puede marcar la sensación térmica y la comodidad durante las horas de más calor.

Recomendaciones

Hidratación y prudencia con el calor: con máximas de hasta 42°C en Zaragoza, conviene evitar esfuerzos en las horas centrales.

con máximas de hasta en Zaragoza, conviene evitar esfuerzos en las horas centrales. Atención al viento: especialmente en Ceuta (O a 25 km/h ) y Las Palmas (N a 30 km/h ), donde puede notarse más.

especialmente en Ceuta (O a ) y Las Palmas (N a ), donde puede notarse más. Seguimiento local si estás en Zaragoza: AEMET indica 40% de probabilidad de lluvia e intervalos nubosos.

En resumen, este jueves 9 de julio de 2026 se presenta mayoritariamente estable y seco según AEMET, con lluvias prácticamente descartadas en la mayoría de capitales salvo la excepción de Zaragoza. Las temperaturas van en conjunto de los 22°C a los 42°C, con variaciones regionales que invitan a adaptar los planes a cada zona del país.