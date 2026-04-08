Claudia Montes declara en el Tribunal Supremo que pidió empleo al exministro por su situación de «madre soltera», mientras un directivo de LogiRail sostiene que nunca acudió a su puesto

La segunda jornada del juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, ha puesto el foco en las presuntas contrataciones irregulares de mujeres vinculadas al entorno del antiguo dirigente socialista. Este miércoles, el Tribunal Supremo ha tomado declaración a Claudia Montes, ex Miss Asturias, cuya incorporación a la empresa pública LogiRail (filial de Renfe) está bajo sospecha de haber sido promovida de forma arbitraria.

Durante su testifical, Montes ha reconocido que mantenía una relación de amistad y de carácter «un poco virtual» con Ábalos, a quien conoció en un mitin del PSOE en 2019. La testigo ha admitido que solicitó trabajo al entonces ministro debido a su precaria situación económica como «madre soltera». Según su versión, Ábalos se limitó a facilitarle los enlaces de las vacantes y ella presentó su candidatura a través de portales de empleo. «Nunca me dijo ‘te he enchufado’», ha aseverado ante el tribunal, desvinculando al exministro de cualquier gestión directa en su fichaje.

Libros sobre trenes en horario de trabajo

Uno de los momentos más llamativos de la declaración se ha producido cuando la defensa de Koldo García ha interrogado a la testigo sobre su desempeño profesional. Montes ha defendido su cumplimiento horario asegurando que se levantaba a las cuatro de la mañana, aportando como prueba sus «estados de Instagram» donde publicaba fotos de su desayuno y de su ordenador.

Sin embargo, al ser preguntada por sus tareas diarias, ha confesado una actividad inusual: «Lo que hacía era ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y aprovechar para leer». A preguntas del presidente de la Sala, Montes ha concretado que estas visitas se realizaban dentro del horario laboral, justificando que los libros versaban sobre trenes porque quería «saber todo lo referente» a su sector. Esta versión choca frontalmente con el testimonio de José Ángel Menéndez, exdirectivo de LogiRail, quien ha declarado que la ex Miss Asturias no acudió a trabajar a su puesto y que él mismo intentó expedientarla por este motivo antes de ser cesado de su cargo.

El Gobierno defiende la ausencia de financiación irregular

En el marco político, el juicio sigue agitando el tablero nacional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha manifestado su confianza en que el Supremo dicte una sentencia justa y ha negado rotundamente la existencia de cualquier tipo de financiación irregular en el PSOE. Bolaños ha recordado que las cuentas del partido están auditadas y validadas por el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), ha señalado que el presidente Pedro Sánchez ya ha asumido las responsabilidades políticas correspondientes por el «caso Koldo» mediante sus explicaciones públicas y parlamentarias, admitiendo que el PSOE ha pagado por ello un «alto coste político». La sesión se reanudará esta tarde con la comparecencia de Isaías Táboas, expresidente de Renfe, nombrado por Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio.