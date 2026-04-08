La ministra de Defensa, Margarita Robles, eleva una protesta enérgica tras la detención del militar, que fue liberado en menos de una hora tras la intervención de España

La tensión en el sur de Líbano ha alcanzado un nuevo pico diplomático tras la retención de un militar español, perteneciente al contingente de la misión de paz de la ONU (FINUL), por parte del Ejército de Israel. El incidente, ocurrido este martes y confirmado este miércoles por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se produjo cuando un convoy español realizaba tareas de aprovisionamiento para las tropas desplegadas en la región.

Varios soldados israelíes dieron el alto al convoy y mantuvieron retenido al casco azul español durante un periodo inferior a una hora. La liberación se produjo después de que el Gobierno de España trasladara su «protesta más enérgica» a las autoridades israelíes. Robles, que ha calificado lo sucedido de «incidente inaceptable», ha subrayado que estos hechos constituyen una violación de la legalidad internacional, independientemente de la nacionalidad del militar afectado.

Protesta formal y exigencia de responsabilidades

Tras la reunión mantenida con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitelli, la titular de Defensa informó de que Israel se ha comprometido a investigar el comportamiento de sus soldados y a enjuiciar los hechos por si existiera posibilidad de sanción. La ministra ha insistido en la necesidad de que cesen los ataques y las interferencias contra la misión de la ONU, cuyos efectivos se encuentran frecuentemente bunkerizados debido al intenso intercambio de fuego entre el Ejército de Israel y la milicia chií Hezbolá.

Por su parte, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha emitido una denuncia oficial sobre la detención, calificándola de «flagrante violación del derecho internacional». Aunque el organismo no especificó la nacionalidad en su comunicado inicial, España ha confirmado que se trata de uno de sus efectivos destacados en la zona.

Apoyo a la soberanía de Líbano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había reclamado el pasado lunes el cese inmediato de estos ataques «intolerables» contra la misión de paz, exigiendo respeto absoluto por la integridad territorial de Líbano. Sánchez incidió en que las operaciones militares lanzadas por Israel en respuesta a Hezbolá no pueden comprometer la seguridad de los cascos azules bajo ningún concepto.

A pesar de que el mandato de la misión de paz concluye a finales de 2026, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con el país mediterráneo. Margarita Robles ha trasladado al embajador Chemaitelli que España mantendrá su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas y conservará «las mejores relaciones» con Beirut, garantizando la continuidad de la cooperación bilateral al margen del calendario de la misión internacional.