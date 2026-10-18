El sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha finalizado. Estos son el número y la serie premiados:

Cómo comprobar tu cupón del Sueldazo de la ONCE

Para tener el premio mayor, las cinco cifras del cupón y la serie deben coincidir con las premiadas. Hay premios menores por acertar cifras según su posición: compruébalos en la tabla oficial de la ONCE o en cualquier punto de venta.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos.

Qué días se sortean los cupones de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE : de lunes a jueves

: de lunes a jueves Cuponazo de la ONCE : viernes

: viernes Sueldazo de la ONCE: de sábado a domingo

Último resultado del Sueldazo de la ONCE

En el sorteo del sábado 17 de octubre, el número premiado fue el 21609 y la serie, la 019. Ver la noticia de ese sorteo.

Próximo sorteo de la ONCE

El próximo sorteo es el del Cupón Diario de la ONCE, el lunes 19 de octubre.

Los únicos resultados oficiales son los que publica la ONCE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.