Álvaro teme ser descubierto por Marta mientras Salva confiesa sus secretos del pasado a Mabel

La tensión no da tregua en las Perfumerías de la Reina. La serie líder de las sobremesas en Antena 3, ‘Sueños de libertad’, encara la recta final de la semana con un episodio marcado por los secretos que amenazan con salir a la luz y los movimientos desesperados de sus protagonistas. En la entrega de este jueves, 23 de abril, los espectadores asistirán a un momento crítico para Álvaro, quien vive bajo la constante sombra del miedo a que su verdadera identidad sea revelada.

El pasado acecha a los protagonistas

La trama se complica tras los sucesos del capítulo anterior, donde Beatriz indagó sobre las pesquisas de la Guardia Civil respecto al asesinato de Pelayo y Begoña dio su beneplácito a la relación entre Andrés y Valentina. Ahora, el foco se desplaza hacia Mabel, que cambia de compañeras de cuarto, un movimiento que genera nuevas dinámicas de convivencia y desconfianza.

En este contexto, Álvaro se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema. El temor a que Marta le reconozca se convierte en su principal preocupación, lo que podría dar un vuelco absoluto a su situación actual en la colonia. Mientras tanto, la relación entre Salva y Mabel da un paso significativo: él decide sincerarse con ella revelando detalles ocultos de su pasado, un gesto que podría cambiar la percepción que Mabel tiene de su aliado.

Conflictos familiares y revelaciones inesperadas

Por otro lado, la mediación familiar cobra protagonismo. Nieves intenta ejercer de puente y anima a Miguel a buscar una reconciliación con su padre, en un intento de cerrar heridas que parecen seguir abiertas. Paralelamente, se produce un avance esperado por los seguidores de la familia De la Reina: Julia accede finalmente a hablar con Damián, lo que abre una pequeña puerta al entendimiento en el seno del clan.

La jornada también dejará momentos de atrevimiento y misterio. Paula se arriesga al entrar en el cuarto de Tasio, un movimiento cuyas consecuencias están aún por determinar. Sin embargo, el punto de mayor intriga lo protagonizará Darío, quien tiene una información de vital importancia que comunicar a Marta, algo que promete sacudir los cimientos de la oficina.

Horario y dónde ver ‘Sueños de libertad’

El capítulo 546 de ‘Sueños de libertad’ se emite este jueves 23 de abril a las 15:45h en Antena 3. La serie producida por Atresmedia continúa consolidándose como la referencia dramática diaria, manteniendo en vilo a la audiencia con las intrigas y traiciones de los trabajadores de la perfumería más famosa de la televisión.