Curro comunica su firme decisión de abandonar el palacio mientras la tensión entre Manuel y Julieta crece tras su encuentro en el hangar

El drama se intensifica en el palacio de ‘La Promesa’. La exitosa serie diaria de La 1 de RTVE ofrece este jueves, 23 de abril, una entrega crucial marcada por despedidas inminentes, secretos del pasado y un reencuentro que promete cambiar el destino de una de sus protagonistas. En el capítulo 820, los espectadores serán testigos del esperado cara a cara entre Vera y su progenitor, un momento que la doncella ha intentado evitar por todos los medios.

El cara a cara de Vera y la indecisión de Curro

La trama alcanza su punto álgido cuando Vera es llamada al despacho por Cristóbal. La joven, que ha permanecido escondida en su cuarto protegida por las cocineras, acude sumida en un mar de nervios sin sospechar la encerrona que le aguarda: encontrarse frente a frente con su padre. Este choque frontal abre una nueva incógnita sobre el futuro de la doncella y las razones de su huida.

Paralelamente, Curro confiesa a Martina su deseo irrevocable de marcharse de La Promesa. La noticia llega a oídos de Ángela, quien no puede ocultar su dolor ante la inminente pérdida. Ante la firmeza del joven, Martina sugiere a Ángela que ella es la única persona con el poder suficiente para detenerle y evitar que abandone el palacio de forma definitiva.

Tensión sentimental y celos en el servicio

En la planta noble, Manuel y Julieta intentan fingir normalidad tras el íntimo momento compartido en el hangar, donde estuvieron a punto de besarse. Sin embargo, ambos son incapaces de borrar de su mente lo sucedido. Por su parte, Martina recurre a Jacobo para que interceda ante doña Pilarcita, aprovechando sus contactos. Este acercamiento entre ambos despierta unos celos difíciles de ocultar en Adriano, quien sigue centrado en la reforma del refugio.

En el área del servicio, Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de retomar su relación con Ricardo, tras haber decidido no denunciarle por la muerte del barón. Mientras, María y Carlo parecen haber alcanzado la paz y acuerdan llevar los preparativos de su boda con calma. No obstante, la sombra de la duda planea sobre la pareja: Carlo decide ocultar a María su pasado en común con Estefanía, la recién llegada que ha despertado el interés de Lorenzo.

¿Qué sucederá en el capítulo de hoy?

El episodio de este jueves promete resolver algunas de las incógnitas sembradas en la entrega anterior, donde se reveló que Estefanía conoce el secreto del embarazo de María y Carlo. Con la advertencia de Leocadia a Lorenzo y las gestiones de Ciro con el duque por sus problemas financieros, el capítulo 820 se presenta como un punto de inflexión en las intrigas palaciegas de la serie de RTVE.