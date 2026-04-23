La verdad sobre el intercambio de los hijos de Adriana sale a la luz mientras Francisco y Pepa rescatan a una misteriosa mujer desorientada

La calma es un bien inexistente en las tierras de ‘Valle Salvaje’. La serie diaria de RTVE presenta este jueves, 23 de abril, un capítulo que promete sacudir los cimientos de la colonia. Tras una semana de desapariciones y tensiones familiares, el descubrimiento de una joven perdida en la espesura y la revelación definitiva sobre el origen de los recién nacidos marcarán un punto de no retorno para los Salcedo y los De la Reina.

El secreto de los recién nacidos queda al descubierto

El murmullo constante en la casona se ha convertido en un escándalo real. Tras una búsqueda incansable, Luisa logró entregar a Bárbara la información que tanto tiempo permaneció oculta: la verdad sobre el intercambio de bebés relacionado con el hijo de Adriana. Este jueves, los espectadores asistirán a las consecuencias inmediatas de este hallazgo. Bárbara se encuentra ahora ante una encrucijada moral y familiar, debiendo decidir si utiliza esta verdad para proteger a los suyos o si el peso del secreto terminará por hundir a los Salcedo.

Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes continúa sumida en el dolor por la ausencia de Dámaso, cuya desaparición junto a la de Victoria ha desatado una paranoia colectiva en el valle. Por su parte, José Luis, acosado por sus propios demonios, ha convertido a Rafael en el blanco de sus iras, un conflicto que parece ocultar información relevante sobre el destino de los desaparecidos.

Un encuentro fortuito en la espesura

Lejos del núcleo de la colonia, la trama de misterio se expande. Francisco y Pepa, durante una de sus incursiones por los alrededores del valle, se topan con una joven sola y desorientada en mitad del bosque. Esta mujer misteriosa, que ya ha sido vista merodeando las inmediaciones, plantea nuevas incógnitas: ¿conoce el paradero de Victoria y Dámaso o guarda relación con el pasado enterrado de los habitantes de la zona? Su rescate podría aportar pruebas definitivas sobre los sucesos recientes.

Maniobras de poder y consejos inesperados

En la esfera de las influencias, Enriqueta mueve sus fichas con precisión. La matriarca ha encomendado a su hijo Braulio una misión de vital importancia para sus intereses de conveniencia social. La capacidad del joven para ejecutar las órdenes de su madre determinará si el plan prospera o si se convierte en un fracaso estrepitoso.

Paralelamente, Rafael encontrará un apoyo imprevisto en Don Hernando. El párroco se acercará al joven con consejos que podrían cambiar su actitud frente a la hostilidad de José Luis. No obstante, queda en el aire si la intervención del religioso busca la redención de Rafael o si forma parte de una estrategia para silenciarlo definitivamente. El Valle Salvaje se prepara para un cierre de semana donde las verdades reveladas podrían convertirse en una trampa para todos sus protagonistas.