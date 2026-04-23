El cantante denuncia «violencia verbal y gestual» tras el grave conflicto entre Gerard y Claudia y critica la deriva de la convivencia en el ‘reality’

La tensión en ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado un punto de no retorno para uno de sus concursantes más emblemáticos. José Manuel Soto, el participante más veterano de la presente edición, se ha plantado ante la organización del programa durante la emisión de ‘Tierra de nadie’. Tras un durísimo enfrentamiento entre sus compañeros Gerard y Claudia, que obligó a abrir la Palapa de manera excepcional, el artista andaluz ha expresado su profunda desazón, llegando a cuestionar su continuidad en el concurso debido al cariz «desagradable» que ha tomado la convivencia en Honduras.

Un recado a la organización: «Hay violencia verbal y gestual»

El cantante no ocultó su malestar por lo ocurrido y aprovechó la conexión en directo para alzar la voz contra el clima de hostilidad que impera en la isla. «La tensión hay que controlarla porque hay mucha gente viendo el programa», advirtió Soto, lanzando un mensaje directo a los responsables del formato de Telecinco. Según el artista, lo que se vive en el grupo no son meras desavenencias de concurso, sino situaciones que cruzan la línea de lo permisible.

Ante la denuncia de Soto, el presentador Ion Aramendi trató de matizar sus palabras, argumentando que existe una diferencia entre las situaciones tensas y las violentas. Sin embargo, el sevillano se reafirmó en su postura: «Yo creo que aquí hay violencia verbal y gestual. Yo lo veo así», sentenció, recordando que ya en una gala anterior intentó señalar estos comportamientos sin éxito.

El temor por su imagen pública

Uno de los puntos que más preocupa al intérprete es cómo esta situación puede repercutir en su carrera y reputación fuera del programa. José Manuel Soto fue tajante al explicar los motivos de su desencanto: «A mí esto me duele y me perjudica también la imagen porque aquí estamos todos juntos en un concurso y todo esto salpica a todo el mundo». El veterano superviviente mostró su vergüenza por el espectáculo ofrecido, señalando que los espectadores pueden sentirse igualmente «avergonzados».

«A mí esto no me compensa, sinceramente. No me compensa porque es demasiado desagradable», remató Soto, dejando la puerta abierta a una posible salida voluntaria si la situación no mejora. Su intervención fue recibida con aplausos de aprobación por gran parte de sus compañeros, quienes también parecen acusar el agotamiento psicológico derivado del conflicto entre Gerard y Claudia.

Un llamamiento a la humanidad en la isla

Pese a su enfado, Soto ofreció una vía de solución para intentar salvar el clima del programa antes de que la situación sea irreversible. El cantante instó a los implicados a que se pidan perdón mutuamente para «intentar crear un clima un poco más sostenible y humano». Por el momento, el futuro de José Manuel Soto en los Cayos Cochinos pende de un hilo, supeditado a que la convivencia recupere unos niveles de respeto que, a su juicio, se han perdido por completo en esta edición.