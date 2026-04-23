El tercer programa de la edición revela la identidad de la cantante británica bajo la máscara de Labios y presenta a las primeras «Wild Cards» de la temporada

La quinta edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ continúa dejando momentos para el recuerdo en la noche de Antena 3. Tras las revelaciones de Martina Navratilova y Salva Reina, la tercera gala celebrada este miércoles ha dado un golpe de autoridad con el desenmascaramiento de una estrella internacional. Samantha Fox, la icónica modelo, actriz y cantante británica, ha tenido que revelar su identidad tras ocultarse bajo la sugerente máscara de Labios, dejando atónitos a los investigadores y al público.

Samantha Fox: un icono de los 90 bajo los Labios

La competición del equipo A puso a prueba a Labios, Momia, Chihuahua y Loro. Tras una espectacular interpretación de «Titanium», la máscara de Labios no logró superar el corte de las votaciones. Las apuestas del jurado —formado por Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio— oscilaron entre grandes nombres internacionales como Kylie Minogue, Victoria Beckham o Keira Knightley.

Sin embargo, el asombro fue generalizado cuando la máscara se retiró para descubrir a Samantha Fox. La británica, que alcanzó la fama mundial en la década de los 90, se despide así del formato tras demostrar que su carisma sigue intacto sobre el escenario. Por su parte, Momia, Loro y Chihuahua consiguieron el pase a la siguiente fase tras convencer con sus versiones de temas de «Footloose», «Gloria» y Kylie Minogue, respectivamente.

El impacto de las Chanclas: Trancas y Barrancas hacen historia

La noche también estuvo marcada por la entrada de las primeras «Wild Cards»: Troglodita, Chanclas y Mofeta. Estas nuevas máscaras se enfrentaron en un «truelo» a vida o muerte del que solo dos podrían salir victoriosas. Tras las actuaciones, las Chanclas, la esperada máscara doble de esta edición que interpretó «La chica del bikini azul», resultaron ser las menos votadas.

El momento del desenmascaramiento supuso un hito en la versión española del programa. Bajo las Chanclas no se encontraban los hermanos Rivera ni David Summers, como apuntaban las teorías, sino Trancas y Barrancas. Las famosas hormigas de ‘El Hormiguero’ aparecieron caracterizadas como sus propios personajes, emulando el histórico momento en el que la Rana Gustavo participó en la edición estadounidense de 2021. Con esta revelación, Troglodita y Mofeta se incorporan oficialmente a la competición como máscaras de pleno derecho.

Pistas y teorías: la búsqueda continúa

La gala dejó nuevas pistas que ya alimentan el debate en redes sociales. Entre las «Wild Cards» que permanecen, Mofeta sorprendió con un collar de perlas como pista extra, lo que llevó a los investigadores a barajar nombres como Carmen Lomana o Paloma Cuevas. Por otro lado, Troglodita, vinculada a una banda de «Miss», ha hecho que el jurado se debata entre figuras como Aitana, Amaia Montero o Gemma Mengual. El pulso por descubrir quién se esconde bajo el resto de disfraces sigue más vivo que nunca en la quinta temporada del exitoso formato de Atresmedia.