Carmen García, trabajadora de la Cruz Roja, ha compartido el testimonio de una pasajera que ha sobrevivido a dos accidentes ferroviarios en menos de un año. El primero ocurrió el 18 de enero en Adamuz, del cual salió ilesa, y el segundo tuvo lugar en Urda, Toledo, nueve meses después.

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La historia de esta superviviente se ha dado a conocer a través de las declaraciones de Carmen García al programa En Boca de Todos. García explicó que la pasajera no está en condiciones de aparecer ante las cámaras debido al impacto emocional que ha sufrido, aunque físicamente no resultó herida.

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Atención a los afectados en Urda

Los equipos de emergencia, entre los que se encuentra Cruz Roja, están atendiendo a diversas situaciones en el lugar del accidente en Urda. García destacó la variedad de casos que han encontrado, mencionando que muchas personas utilizan el tren a diario y que cada individuo gestiona el trauma de manera diferente.

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En el pabellón habilitado para los afectados, se observan escenas de desolación y solidaridad. Algunas personas muestran una mirada perdida, mientras que otras se preocupan por el paradero de compañeros de viaje que no han visto desde el accidente.

Reacciones de los supervivientes y familiares

Amalia Montealegre, otra superviviente del accidente de Adamuz, expresó su frustración por la repetición de estos incidentes. En declaraciones a Informativos Telecinco, lamentó que no se hayan tomado medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder.

El dolor también se ha extendido a los familiares de las víctimas. Javier Pacios, familiar de una de las víctimas, manifestó su consternación y exigió responsabilidades políticas, pidiendo la dimisión del Gobierno.