La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio a tiros de un hombre que se encontraba ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este jueves, cuando la policía catalana recibió el aviso de una agresión con arma de fuego en las instalaciones sanitarias. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos, la víctima, que resultó herida de gravedad, terminó falleciendo a causa de las lesiones sufridas. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegado un equipo de apoyo psicológico para asistir al personal sanitario que presenció el suceso.

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Un ataque con arma de fuego durante la madrugada en el centro hospitalario de Tarragona

El suceso se ha producido en la madrugada de este jueves en el interior del recinto del Hospital Joan XXIII de Tarragona. Según ha confirmado la propia policía autonómica catalana mediante un comunicado oficial, los Mossos d’Esquadra recibieron la alerta sobre la agresión con arma de fuego a las 03:15 horas. Tras la recepción del aviso, la central operativa movilizó de inmediato a varias patrullas del cuerpo, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para verificar lo sucedido y asegurar el perímetro.

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Al personarse en la instalación sanitaria, los agentes policiales localizaron al paciente gravemente herido por los disparos recibidos. Los profesionales sanitarios del centro le prestaron asistencia médica de urgencia en un intento por estabilizar sus constantes vitales; sin embargo, debido a la extrema gravedad de las lesiones provocadas por el impacto de los proyectiles, el hombre acabó muriendo en las mismas dependencias hospitalarias.

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La División de Investigación Criminal asume las pesquisas y el SEM activa atención psicológica

Tras la confirmación del fallecimiento de la víctima, la División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial de los Mossos d’Esquadra ha asumido la gestión directa del caso. Los agentes especializados de la DIC han iniciado las correspondientes diligencias e inspecciones oculares en el lugar del crimen con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido la agresión armada e identificar a la persona o personas responsables de los disparos.

La violencia de lo ocurrido en el centro sanitario ha tenido un impacto directo en los trabajadores que se encontraban de turno. Ante esta situación, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha procedido a la activación de un equipo especializado en soporte y atención psicológica. Este dispositivo de asistencia se ha encargado de prestar apoyo profesional a los sanitarios del Hospital Joan XXIII que presenciaron la agresión en el centro hospitalario durante la madrugada.