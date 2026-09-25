La audiencia dictaminó la salida de la concursante en una gala donde la totalidad de los hombres de la isla se posicionó en su contra. Además, la velada acogió la recepción en plató de Alma Bollo tras su abandono por motivos médicos.

La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ celebró este jueves una nueva entrega marcada por la resolución de la segunda expulsión definitiva de la temporada. La terna de nominadas, integrada por Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal, se sometió al veredicto del público en una jornada de tensión en la playa. El desarrollo de los posicionamientos en la isla dejó una estampa inédita en la trayectoria del formato: la totalidad de los concursantes masculinos de la expedición se situó de manera unánime a favor de la salida de Cuevas.

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Previo a la decisión final, las tres participantes expusieron sus razones para mantener su estancia en el programa. Mientras la cuñada de Rocío Jurado manifestaba su deseo de permanecer hasta el término del concurso para continuar viviendo la experiencia, Berrocal expresaba la necesidad de consolidar su fortaleza en la aventura. Por su parte, Cuevas defendía su continuidad alegando que, al tratarse de su primera semana de estancia tras su incorporación, aún no había tenido el margen necesario para desarrollar plenamente su participación.

Resolución de la expulsión y porcentajes ciegos

El conductor del espacio, Jorge Javier Vázquez, mostró a la audiencia los porcentajes ciegos acumulados en las votaciones, los cuales reflejaban una distribución del 44%, 42% y 12’8% de los sufragios. La primera salvada de la noche fue Yola Berrocal, reduciendo la resolución del duelo a una pugna directa entre Rosa Benito y Laura Cuevas. Minutos después, la conducción del programa confirmó que la audiencia había decidido otorgar la salvación a Benito, determinando de forma automática la expulsión definitiva de Laura Cuevas. La concursante despedida manifestó su agradecimiento por la oportunidad brindada antes de abandonar la palapa.

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Entrevista a Alma Bollo en el plató de Telecinco

La gala contó asimismo con la presencia de Alma Bollo en el plató de la cadena. Diez días después de notificarse el parte médico que prescribía su abandono forzoso de la aventura por prescripción facultativa, la exconcursante acudió por primera vez al plató para analizar su paso por el formato con Jorge Javier Vázquez. Durante la entrevista, en la que se repasaron las imágenes de su salto desde el helicóptero —reconocido por las votaciones como el mejor de la edición—, la hija de Raquel Bollo reconoció la dificultad que le supuso asumir la interrupción de su concurso por razones de salud, expresando que acudía con la máxima entrega a la competición.

Isa Pantoja y Alma Bollo se reencuentran en plató tras confirmar que no tienen relación: "Dejamos de hablar hace tres años" #SVGala3 https://t.co/nORUVIvPVA — Supervivientes (@Supervivientes) September 25, 2026

Dinámica de localización y nueva lista de nominados

En el ámbito del desarrollo del juego, Rubén Torres y Marta Peñate se midieron en una prueba destinada a la selección de las localizaciones de la isla, al tiempo que los respectivos grupos compitieron por lograr la condición de líderes para afrontar la posterior ronda de nominaciones.

Tras las votaciones correspondientes, la configuración de la nueva lista de nominados quedó oficialmente establecida con cinco participantes. Por parte del primer grupo, Marta Peñate, en calidad de responsable de una nominación directa debido al triunfo de Torres, señaló a Arkano justificando su decisión en el deseo de evitar la salida de más integrantes femeninas; por su parte, el conjunto de los compañeros nominó a Yulen, mientras que el líder, Omar, utilizó su nominación directa para incluir a Ivana. En el segundo grupo, las votaciones generales de los concursantes determinaron la entrada en la lista de Asraf y de Yola Berrocal. De este modo, la nómina definitiva de expuestos a la decisión del público queda integrada por Yulen, Ivana, Arkano, Asraf y Yola.