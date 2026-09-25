RTVE publica el avance semanal: el capítulo de La Promesa del viernes 25 de septiembre de 2026 se centra en los giros que afectan a Curro y Pía, y en la estrategia de Jacobo respecto a Martina y Adriano, según el avance para la franja del 21 al 25 de septiembre.

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Qué pasará hoy en La Promesa

Curro acepta la negativa de Pía a ser su madrina y comunica la decisión al marqués; a continuación pide a Leocadia que le acompañe al altar.

El avance muestra la reacción de Leocadia desde la perspectiva de la señora de Figueroa. Aunque la primera negativa situaba a Pía como la opción preferente, el texto indica que Leocadia acaba aceptando el encargo. Ese cambio obliga a reorganizar la presentación pública del acto y redespliega las expectativas en el palacio.

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Martina exige a Jacobo que anuncie su ruptura y se marche del palacio para dejar vía libre a su relación con Adriano.

La respuesta de Jacobo no es una renuncia inmediata: según el avance, plantea ser la coartada que permita a Martina y Adriano vivir su relación. Ese gesto transforma el conflicto: introduce una maniobra táctica que puede alterar la credibilidad de las partes y las decisiones familiares dentro del entorno del palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de las 17:25, este viernes 25 de septiembre de 2026.

Para los espectadores ceutíes, el episodio podrá seguirse en La 1 a la hora señalada.

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