La renuncia colectiva del Comité Ejecutivo Provincial busca que Madrid intervenga el partido ante una «grave crisis de cohesión interna». Figuras históricas como Espinosa de los Monteros y Ortega Smith cargan contra la dirección nacional por el trato al líder murciano.

Vox se enfrenta a una de sus crisis territoriales más profundas. El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región de Murcia ha presentado su dimisión en pleno este jueves, una maniobra coordinada para forzar la salida de su actual presidente, José Ángel Antelo, y obligar a la dirección nacional de Santiago Abascal a nombrar una gestora.

Una directiva fracturada

La decisión, motivada por un «profundo desacuerdo» con la gestión de Antelo, ha sido secundada por figuras clave de la formación en la región:

Lourdes Méndez: Vicepresidenta y diputada en el Congreso.

Vicepresidenta y diputada en el Congreso. Carmen Menduiña: Secretaria.

Secretaria. Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver: Responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial.

Según fuentes del partido, el objetivo es que Madrid «tome las riendas» de una crisis de cohesión que se ha vuelto insostenible. Mientras tanto, Antelo —quien fue vicepresidente del Gobierno regional apenas un año tras las elecciones de 2023— ha evitado hacer declaraciones en los pasillos del parlamento murciano, aunque ha convocado a los medios para este viernes en Molina de Segura.

Críticas cruzadas y «fuego amigo»

A pesar de que el portavoz municipal en Murcia, Luis Gestoso, y el eurodiputado Jorge Buxadé intentaron minimizar los hechos calificándolos de «infundios» o negando movimientos internos, las reacciones de otros pesos pesados del partido cuentan una historia distinta.

La dimisión ha levantado una polvareda en redes sociales, donde antiguos y actuales referentes de Vox han señalado directamente a la cúpula nacional:

Iván Espinosa de los Monteros: «Aún no han apagado el fuego de Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos. ¡Es increíble!»

Juan García-Gallardo: «Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y perfil propio. Vox merece un líder que quiera a los mejores en su equipo».

Javier Ortega Smith: «Antelo es un hombre honrado e íntegro… el tiempo pone a cada uno en su sitio».

El escenario político: ¿Hacia una gestora?

Con la dirección provincial disuelta, la formación queda ahora a la espera de que la dirección nacional en Madrid designe una gestora provisional. Esta situación de interinidad llega en un momento delicado para el partido en la Región de Murcia, históricamente uno de sus feudos electorales más potentes.

Desde la oposición, el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha ironizado sobre la situación sugiriendo que Abascal ya tutela indirectamente al gobierno regional de López Miras debido a la influencia del partido en la autonomía.