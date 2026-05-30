El Congreso de los Diputados y el Senado afrontan los últimos días de mayo con una intensa agenda parlamentaria marcada por sesiones plenarias, reuniones de comisiones y comparecencias sobre algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política nacional.

La actividad de la semana se concentra especialmente en el seguimiento de iniciativas legislativas, el control al Gobierno y diversas comisiones de investigación que continúan sus trabajos en ambas cámaras. Además, el Congreso ha celebrado una nueva sesión plenaria dedicada al debate de proposiciones de ley, iniciativas parlamentarias y mociones presentadas por los diferentes grupos políticos.

Congreso de los Diputados

La Cámara Baja ha centrado buena parte de su actividad en el debate de iniciativas legislativas y proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios. La sesión plenaria celebrada esta semana ha incluido la toma en consideración de distintas proposiciones de ley y reformas reglamentarias, además de varias mociones derivadas de interpelaciones urgentes.

Paralelamente, varias comisiones continúan analizando asuntos de relevancia nacional, entre ellos la gestión de la DANA de octubre de 2024, las políticas de vivienda, la situación del sistema universitario y diferentes cuestiones relacionadas con la administración pública y los servicios esenciales.

Senado: investigaciones y comparecencias

En el Senado, la agenda de los últimos días de mayo está marcada por la actividad de diversas comisiones permanentes y de investigación. Entre ellas destacan la comisión que analiza el estado de la red ferroviaria en España y las investigaciones relacionadas con la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

También han continuado los trabajos de las comisiones de Sanidad, Defensa, Transición Ecológica y Derechos de las Familias, así como diversas comparecencias de responsables públicos y expertos en materias de interés para la Cámara Alta.

Última semana de mayo en las Cortes

La actividad parlamentaria de estos días supone el cierre político del mes de mayo y servirá para preparar los debates previstos para junio, cuando varias iniciativas legislativas y comisiones de investigación afrontarán fases decisivas de su tramitación.

Con el calendario parlamentario avanzando hacia el verano, Gobierno y oposición mantienen abiertos varios frentes de debate que seguirán protagonizando la actualidad política en las próximas semanas.