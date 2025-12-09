José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), compareció este martes ante la comisión de investigación del Senado para explicar su gestión al frente del organismo. La citación se produjo a instancias del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara alta y denuncia un presunto “falseamiento” de las encuestas del CIS.

“Soy independiente cuando hago los datos”, aseguró Tezanos en su primera intervención. “No dependo del PSOE. He sido del PSOE desde antes del franquismo, pero esta es la primera vez en mi vida que dependo de un sueldo público”, añadió.

El presidente del CIS mostró su “satisfacción” por poder “desmentir las inexactitudes, falsedades e infundios vertidos” sobre él y sobre la institución que dirige. La comisión buscará aclarar cómo se elaboran las encuestas, ante las denuncias del PP de que los barómetros estarían “prefabricados en base al interés de Sánchez y no a la verdad”. La comparecencia llega tras el barómetro de noviembre, que mostraba al PSOE con un 32,6% de intención de voto, superando al PP en más de 10 puntos (22,4%).