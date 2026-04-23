Los socialistas madrileños, bajo el liderazgo de Juan Lobato, apuestan por movilizar a las clases medias y trabajadoras frente al modelo del PP, al que tachan de favorecer exclusivamente a las grandes fortunas.

MADRID – El Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) ha trazado la hoja de ruta con la que pretende lograr lo que hoy parece una cumbre inalcanzable: desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. La estrategia, definida por el equipo de Juan Lobato, se asienta sobre dos pilares fundamentales: una defensa férrea de los servicios públicos para la clase media y una alianza estratégica sin fisuras con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La batalla de la desigualdad

Desde la «sala de máquinas» del partido son conscientes de que la Comunidad de Madrid presenta indicadores económicos positivos, pero denuncian una desconexión social. «Madrid crece, pero muchos madrileños sienten que no han sido invitados a la fiesta», explican fuentes cercanas a la dirección socialista.

El plan consiste en retratar a la presidenta regional como la «defensora de los ricos» y de las élites financieras, mientras el PSOE se posiciona como el garante de una «prosperidad compartida». Para ello, el discurso se centrará en dos colectivos clave:

Los jóvenes: Con el foco puesto en la emergencia habitacional y la dificultad de acceso a la vivienda. Los mayores de 65 años: Un segmento que supera el millón de personas en la región y para el que reclaman servicios públicos de calidad, alejados del modelo de gestión mixta del PP.

Sin miedo al «efecto Sánchez»

A diferencia de otras contiendas electorales donde los candidatos regionales intentaron marcar distancias con la política nacional para evitar el desgaste, Lobato no ocultará su sintonía con Pedro Sánchez. El equipo socialista considera que el electorado de izquierdas en Madrid «quiere a Sánchez» y que la polarización actual, lejos de restar, puede servir para movilizar a las bases.

La relación entre Sánchez y Ayuso, convertidos en archienemigos políticos, será el epicentro de la «guerra cultural» que el PSOE pretende disputar. Los socialistas recuerdan que la victoria sobre Ayuso ya ocurrió en 2019 con Ángel Gabilondo, aunque la aritmética parlamentaria impidiera el gobierno. «Es difícil, pero no imposible», aseguran, confiando en que el desgaste de Ayuso y su rechazo a pactos de coalición puedan abrir una grieta en el bloque de la derecha.

Reivindicación de lo público

Frente al modelo de gestión del Partido Popular, que el PSOE define como excluyente, la propuesta socialista buscará poner en valor la sanidad y la educación cien por cien públicas. El objetivo es convencer al electorado de que el crecimiento económico de la región no debe traducirse en un deterioro de los derechos sociales, apelando directamente a los intereses de las familias trabajadoras que se sienten desplazadas por el encarecimiento del coste de vida en la capital.

La carrera hacia las próximas elecciones autonómicas ya ha comenzado en los despachos socialistas, con una premisa clara: Madrid es el escenario donde se libra la batalla definitiva entre dos modelos de país opuestos.