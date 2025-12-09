El Congreso de los Diputados ha aclarado que, si bien el exministro José Luis Ábalos conserva sus derechos parlamentarios al no ser firme su auto de procesamiento, la autorización para que vote telemáticamente desde prisión provisional requiere una solicitud formal que, hasta el momento, no ha sido presentada ante la Mesa de la Cámara Baja.Cuerpo del Artículo

La situación procesal del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ingresó en prisión provisional el pasado 27 de noviembre en el marco de las investigaciones del «caso Koldo», mantiene en vilo su estatus como diputado por Valencia.

La Mesa del Congreso ha confirmado que estaría dispuesta a analizar la posibilidad de autorizar a Ábalos a votar de forma telemática en el pleno de esta semana, siempre y cuando el diputado socialista, que aún conserva su escaño, lo solicitara formalmente. No obstante, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha puntualizado que aún no se ha cursado ninguna petición de voto telemático por parte del exmilitante socialista.

El Reglamento y la suspensión de derechos

La normativa reguladora del Congreso contempla la posibilidad de que un diputado pueda participar en las votaciones desde prisión, siempre previa solicitud y aprobación de la Mesa.

La clave para la suspensión de los derechos y deberes de un parlamentario reside en el artículo 21 del Reglamento del Congreso. Dicho artículo establece que los diputados quedan suspendidos solo cuando:

La Cámara haya concedido la autorización objeto de un suplicatorio. El Auto de procesamiento sea firme. El diputado se halle en situación de prisión preventiva.

Fuentes del Congreso han recordado que, por ahora, Ábalos no cumple el requisito del auto de procesamiento firme, dado que su auto de prisión provisional ha sido recurrido y el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado definitivamente.

De esta manera, a pesar de llevar casi dos semanas ingresado en la prisión de Soto del Real, José Luis Ábalos sigue percibiendo su sueldo como diputado y conservando todas sus atribuciones parlamentarias, incluyendo el derecho al voto, a la participación en los debates y a formular preguntas al Gobierno.

Desde la Cámara Baja señalan que cualquier decisión futura que afecte a la situación parlamentaria del diputado se tomará en estricta función de lo que resuelva finalmente el Tribunal Supremo sobre su situación procesal y carcelaria.