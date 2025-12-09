El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha anunciado este martes que su formación volverá a votar en contra del techo de gasto planteado por el Gobierno en el Congreso, al considerar que la propuesta no ha sufrido modificaciones. “Lo hicimos una vez, lo hicimos la segunda y si lo vuelven a proponer, lo haremos una tercera”, ha subrayado Turull, ignorando los intentos de acercamiento recientes por parte del presidente Pedro Sánchez.

Turull ha calificado de “absoluto escándalo” la propuesta del Ejecutivo, argumentando que “el Estado se lo queda todo cuando los que tienen más necesidades de gasto, por cuestiones de necesidad social, son la Generalitat y los ayuntamientos”.

Con esta postura, JxCat confirma su negativa a la senda de estabilidad del Gobierno, que ya había tumbado en dos ocasiones anteriores, lo que provocará que este trámite decaiga en el Congreso y permitirá al Ejecutivo de Sánchez avanzar con la presentación de los presupuestos de 2026.

Turull ha insistido en que su formación no dará “volantazos” y que mantienen su relación con el Gobierno “con un punto más de razón”. Según el dirigente de JxCat, la reciente semana ha evidenciado que la decisión de romper relaciones con el PSOE por incumplimientos fue la correcta, y que el Ejecutivo “hasta que no ve en el abismo, no reacciona”.

Asimismo, ha asegurado que la legislatura está “en concurso de acreedores” y que Junts buscará “cobrarse” lo que considera que el Gobierno les “debe”. Pese a estas críticas, Turull ha descartado sumarse a una moción de censura impulsada por el PP, alegando que con los populares “nada es técnico ni instrumental”.