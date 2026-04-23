Este jueves, 23 de abril de 2026, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a cruzar el umbral de la Audiencia Nacional. En esta ocasión, lo hace como testigo en el marco del caso Kitchen, enfrentándose una vez más a la sombra de los papeles de Bárcenas y a las comprometedoras siglas «M.R.».

La comparecencia se produce en una semana crítica, tras el testimonio del extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien ha ratificado la existencia de grabaciones que implicarían directamente al exlíder popular en la destrucción de pruebas de la contabilidad paralela del partido.

Un dispositivo de seguridad para evitar el «paseíllo»

Rajoy llegó a la sede de San Fernando de Henares a las 9:40 horas. A diferencia de otros testigos o acusados, el expresidente accedió al recinto en un vehículo de color azul oscuro directamente por el garaje, evitando así el foco directo de las cámaras y el tradicional «paseíllo» mediático.

El operativo policial blindó la entrada del exjefe del Ejecutivo, cuya última declaración ante un tribunal de esta índole se remontaba a 2017 por el caso Gürtel, cuando aún ostentaba la presidencia del Gobierno.

Las claves del testimonio de Bárcenas

El eje de la sesión gira en torno a las acusaciones de Luis Bárcenas, quien asegura que:

Grabó a Rajoy: El extesorero afirma poseer audios —identificados bajo las siglas «M.R.» — en los que se escucharía al expresidente utilizando una trituradora de papel para deshacerse de la última hoja de la «Caja B».

El extesorero afirma poseer audios —identificados bajo las siglas — en los que se escucharía al expresidente utilizando una trituradora de papel para deshacerse de la última hoja de la «Caja B». La nota de Soto del Real: Consta en la causa una nota escrita por Bárcenas desde prisión en 2013 dirigida a un tercero: «Álex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden… no debe quedar nada».

Consta en la causa una nota escrita por Bárcenas desde prisión en 2013 dirigida a un tercero: «Álex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden… no debe quedar nada». Robo de pruebas: Bárcenas sostiene que esos audios fueron sustraídos de un pendrive durante la Operación Kitchen, un operativo presuntamente orquestado desde el Ministerio del Interior para proteger a la cúpula del PP.

Cospedal y el privilegio de no incriminarse

Minutos antes que Rajoy, hacía su entrada la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Aunque comparece como testigo, su situación es jurídicamente sensible. Al haber estado imputada previamente (causa archivada de forma provisional), el tribunal le ha recordado que:

Tiene la obligación de decir la verdad. No obstante, puede negarse a responder a preguntas que puedan incriminarla y provocar una reapertura de su procesamiento.

Cospedal deberá dar explicaciones sobre sus reuniones con el excomisario José Manuel Villarejo en la sede de la calle Génova, encuentros que la acusación vincula con la génesis del espionaje a la familia Bárcenas.

Otros testigos de relevancia

La jornada de este jueves no termina con Rajoy y Cospedal. También están citados para declarar:

Juan Ignacio Zoido: Exministro del Interior (sucesor de Jorge Fernández Díaz).

Exministro del Interior (sucesor de Jorge Fernández Díaz). José Antonio Nieto: Quien fuera el «número dos» del Ministerio.

Se espera que el próximo lunes comparezca Javier Arenas, señalado por Bárcenas como testigo presencial de la supuesta destrucción de documentos en el despacho de Rajoy.