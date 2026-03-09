La aclamada sátira de superhéroes regresa con una guerra definitiva entre Billy Butcher y Homelander, prometiendo un final épico el próximo 20 de mayo.

La espera llega a su fin para los seguidores de uno de los fenómenos televisivos más disruptivos de la última década. Amazon Prime ha confirmado que la quinta y última temporada de The Boys aterrizará en la plataforma el próximo 8 de abril. El estreno se realizará con un doble episodio, tras el cual se publicará una nueva entrega semanalmente hasta alcanzar el desenlace definitivo de la serie el 20 de mayo.

Un mundo bajo el yugo de Homelander

La sinopsis oficial sitúa a los espectadores en un escenario crítico: el mundo está completamente sometido a los caprichos erráticos y al ego desmedido de Homelander (Antony Starr). Mientras tanto, el resto de los protagonistas —Hughie, Mother’s Milk y Frenchie— se encuentran en una posición de vulnerabilidad absoluta, encarcelados y sin capacidad de reacción inicial.

El punto de inflexión llegará con la reaparición de Billy Butcher (Karl Urban), quien regresa con un plan desesperado y letal: el uso de un virus diseñado para exterminar a todos los «Supers». Este movimiento desencadenará una serie de acontecimientos imprevisibles que prometen transformar el mundo de The Boys de manera irreversible.

El asalto final

El reparto original, que ha consolidado a la ficción como una de las más reconocibles y premiadas de la plataforma, vuelve a reunirse para este asalto definitivo. Junto a Urban y Starr, regresan Jack Quaid (Hughie) y Erin Moriarty (Annie/Starlight) para encabezar la resistencia contra las fuerzas de la compañía Vought, incluyendo a personajes como A-Train y The Deep.

Basada en el cómic superventas homónimo, The Boys se despide de la pequeña pantalla habiendo logrado un impacto cultural innegable, avalado por 12 nominaciones a los premios Emmy y diversos galardones en los Critics Choice Super Awards. Con el lanzamiento de este primer avance promocional, Amazon Prime calienta motores para una batalla final que promete ser tan visceral, cínica y espectacular como el resto de la serie.