Un análisis profundo sobre el funcionamiento interno de la Presidencia del Gobierno revela los entresijos de un Gabinete que se ha convertido en el más veterano de la Unión Europea, junto a los de Macron y Orbán. Lejos de la imagen de provisionalidad de sus inicios, el equipo de Pedro Sánchez cuenta hoy con más de 700 personas dedicadas a blindar la estrategia, los datos y cada palabra del jefe del Ejecutivo.

Un ejército de más de 700 especialistas

El núcleo de poder en la Moncloa ha evolucionado hacia una estructura altamente profesionalizada donde la improvisación apenas tiene cabida. Las cifras del actual Gabinete muestran una maquinaria de gran escala:

De los 700 trabajadores, unos 330 son analistas con excelencia académica que, en muchos casos, presumen de no pertenecer al partido y de estar «de paso» por la política institucional. Control de calidad: Cada dato que utiliza el presidente se chequea hasta tres veces. Un equipo de siete personas se dedica exclusivamente a redactar discursos, aunque en las intervenciones más relevantes pueden llegar a intervenir hasta 50 especialistas.

El fin de la sensación de provisionalidad

A diferencia de la etapa posterior a la moción de censura en 2018, cuando el equipo sufría dificultades para fichar debido a la incertidumbre política, la situación en 2026 es opuesta. Los responsables del Gabinete aseguran recibir decenas de peticiones de incorporación a través de redes profesionales cada día.

Desde el entorno del presidente se rechaza cualquier olor a «final de ciclo». Argumentan que, tras superar las previsiones pesimistas de 2023, el equipo trabaja ahora con la vista puesta, como mínimo, en el año 2027, sintiéndose «los primeros del mundo nuevo que viene» en lugar de los últimos de una etapa agotada.

Tensiones y jerarquías en el núcleo duro

La preeminencia de la Moncloa en la toma de decisiones estratégicas genera recelos inevitables con algunos ministerios. La orden interna es nítida: Presidencia coordina y decide los tiempos, las prioridades y las estrategias globales.

Mientras algunos ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar López u Óscar Puente mantienen un poder indiscutible, en otros departamentos la influencia de los asesores de la Moncloa es total. El equipo justifica esta jerarquía por su capacidad para «pensar a medio plazo», disponiendo de documentos y planes de contingencia preparados para casi cualquier escenario, desde crisis migratorias hasta vivienda o sanidad.