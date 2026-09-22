El ministro ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que se enfoquen en ofrecer soluciones reales para la problemática de los menores migrantes en Ceuta, instando a reducir las manifestaciones y a priorizar medidas efectivas.

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Actualmente, el ministro ha cifrado en 2.321 el número de menores no acompañados que se encuentran en la ciudad, de los cuales se estima que entre 500 y 700 permanecen en situación de calle, en condiciones vulnerables y de riesgo.

El Gobierno está evaluando la posibilidad de implementar medidas para trasladar a mujeres en situaciones vulnerables, con el fin de mejorar su seguridad y bienestar en la ciudad autónoma.

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Asimismo, se ha alertado del riesgo de trata de personas que enfrentan estos menores, enfatizando la urgencia de implementar soluciones que protejan a esta población fragilizada.

La situación de los menores migrantes en Ceuta continúa siendo un tema de gran preocupación social y política, y se requieren acciones concretas para abordar este desafío humanitario.

El ministro ha subrayado la necesidad de un enfoque colaborativo entre los diferentes partidos, para trabajar en conjunto en la búsqueda de respuestas efectivas que garanticen el bienestar de los menores migrantes en la ciudad.