En medio de la actual crisis migratoria que afecta a Ceuta, el ministro de Política Territorial, Francisco Torres, ha expresado sus reservas sobre la postura del Partido Popular (PP) y Vox. Según Torres, ambas formaciones políticas están «poniendo palos en las ruedas» en la gestión de esta situación crítica.

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Durante sus declaraciones, el ministro reprochó la falta de apoyo de estos partidos en relación con la reubicación de menores no acompañados en la Península, un aspecto crucial para abordar adecuadamente la crisis en la ciudad autónoma. Torres subrayó la necesidad de una colaboración efectiva entre todas las instituciones para garantizar una respuesta adecuada a los retos migratorios.

Además, Torres aseguró que las devoluciones de migrantes no pueden realizarse de forma inmediata, enfatizando que es fundamental seguir los procedimientos establecidos para asegurar el trato justo y humano hacia aquellos que llegan a la frontera ceutí en busca de protección.

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La situación en Ceuta ha adquirido una relevancia notoria en los últimos meses, con un incremento sustancial de llegadas de migrantes. En este contexto, el papel de los partidos políticos es esencial para encontrar soluciones viables y efectivas.

Tanto el PP como Vox han recibido críticas por su gestión y posicionamiento en este delicado tema, lo que ha generado un debate abierto sobre la responsabilidad política en cuestiones de migración y derechos humanos en la región.

La declaración del ministro Torres se produce en un momento en que la crisis migratoria se ha convertido en un tema central en la agenda política, y la necesidad de cooperación entre los diferentes estamentos gubernamentales es más urgente que nunca.