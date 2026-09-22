El presidente del Gobierno local de Ceuta, Juan Torres, ha intensificado sus críticas hacia el Partido Popular (PP) en relación a la crisis de los menores migrantes. En un reciente comunicado, Torres ha instado a las comunidades autónomas gobernadas por este partido a hacerse cargo de una parte de los aproximadamente 3.000 menores que aún se encuentran en la ciudad autónoma.

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Según Torres, la reubicación de estos menores es la única alternativa viable para aliviar la presión que enfrenta Ceuta, cuya infraestructura está siendo sometida a una carga excesiva debido a la gran cantidad de menores migrantes que han llegado en los últimos tiempos.

El Gobierno de Ceuta ha estado trabajando en soluciones para afrontar esta situación, que ha generado preocupaciones tanto en el ámbito social como en el político. Torres argumenta que si el PP realmente desea ayudar a Ceuta, debe demostrarlo con acciones concretas, como acogiendo a algunos de estos menores en sus respectivas comunidades.

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A través de este llamado, el líder local busca presionar a las comunidades autónomas, subrayando la necesidad urgente de atender a los menores y garantizar su bienestar. La situación actual plantea importantes retos, tanto para el gobierno local como para la cohesión regional en el manejo de la crisis migratoria.

Torres ha reafirmado su compromiso con la protección de los menores y ha resaltado que gestionar este asunto requiere colaboración y solidaridad entre todas las administraciones, independientemente de su afiliación política.

La apelación de Torres llega en un momento crítico, donde la política migratoria en Ceuta sigue siendo objeto de intenso debate, especialmente respecto a la capacidad de la ciudad para atender a un número tan elevado de menores no acompañados.