En Ceuta, los episodios de calima y el paso de aire desde el Estrecho aumentan la entrada de partículas: el polvo doméstico procede de la ropa, el calzado, la ventilación y el uso de calefacción o aire acondicionado. Cambiar el cómo y el orden de la limpieza reduce la cantidad de polvo y retrasa su reaparición.

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Empieza por lo que levanta menos partículas

Si recorres la casa sin plan, el polvo se redistribuye en lugar de eliminarse. Sigue este orden efectivo:

Ventila primero para renovar el aire y sacar parte de las partículas; evita corrientes que arrastren polvo de una habitación a otra.

para renovar el aire y sacar parte de las partículas; evita corrientes que arrastren polvo de una habitación a otra. Quita el polvo “alto” antes : estanterías, marcos, repisas y lámparas. Así evitas que lo que limpias después caiga sobre lo ya limpio.

: estanterías, marcos, repisas y lámparas. Así evitas que lo que limpias después caiga sobre lo ya limpio. Termina con el suelo: aspirar o fregar cierra el ciclo y recoge lo que ha caído desde las superficies superiores.

Trucos clave para eliminar polvo sin esparcirlo

Usa paños de microfibra y húmedos, con criterio

La microfibra captura partículas mejor que una bayeta seca, que tiende a moverlas. Para muebles y superficies lisas, emplea un paño ligeramente humedecido o un producto suave específico para el material; evita empapar: la meta es capturar, no encharcar.

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Al limpiar, haz pasadas continuas

Haz barridos largos y consistentes en lugar de frotar en círculos. Así reduces que el polvo vuelva a soltarse. Si el paño se llena, cámbialo o sacúdelo fuera de la zona para no redistribuir partículas.

En zonas delicadas, “menos fricción”

En pantallas, marcos finos o superficies con textura, pásales primero un trapo seco de microfibra muy limpio o una herramienta específica; solo después utiliza un paño apenas humedecido si el fabricante lo permite. No presiones para evitar marcas.

El polvo vuelve más lento cuando controlas las fuentes

Limpiar es una parte; reducir lo que lo alimenta es otra. Identificar y gestionar las fuentes de entrada reduce la carga de partículas a medio plazo.

Entrada y tejidos: el gran filtro de tu casa

Coloca una alfombra o felpudo en la entrada para retener partículas del exterior.

en la entrada para retener partículas del exterior. Evita entrar con ropa o calzado que arrastre barro o arena ; si puedes, deja el calzado en una zona definida.

; si puedes, deja el calzado en una zona definida. Trata textiles con frecuencia (fundas, cortinas ligeras, mantas). Los tejidos retienen polvo y lo liberan con el uso.

Controla el aire: ventilación bien hecha

Ventilar ayuda, pero la forma importa. En Ceuta, durante episodios de calima conviene mantener ventanas cerradas hasta que amaine; en días normales, ventila en momentos de menor actividad exterior (primeras horas de la mañana o últimas de la tarde) y evita crear corrientes directas que agiten polvo sobre superficies recién limpias.

Prioriza la limpieza que más se nota

Suelo: aspirar antes y fregar después

Aspirar suele atrapar mejor el polvo que barrer en seco, especialmente cuando está algo adherido. Después, un fregado suave (según el tipo de suelo) elimina restos en juntas y zonas de roce.

Rodapiés, esquinas y detrás de muebles

El polvo se acumula donde hay poca circulación y poca frecuencia de limpieza: rodapiés, esquinas, parte baja de muebles y detrás de elementos inmóviles. No hace falta moverlo todo: con una boquilla fina en la aspiradora o un paño en extensión se nota la diferencia.

Electrodomésticos y rejillas

Rejillas de ventilación, ventiladores y superficies próximas a aparatos concentran polvo. Límpialos con suavidad y preferiblemente fuera de la estancia o con el extractor encendido para minimizar la dispersión.

Rutina sencilla para que tarde más en volver

Una pasada semanal “estratégica” : microfibra en superficies visibles y aspirado rápido en zonas de tránsito.

: microfibra en superficies visibles y aspirado rápido en zonas de tránsito. Mantenimiento de textiles : sacudir con moderación y lavar según cuidados del tejido.

: sacudir con moderación y lavar según cuidados del tejido. Revisión mensual de puntos olvidados : rodapiés, esquinas, rejillas y superficies altas.

: rodapiés, esquinas, rejillas y superficies altas. Consistencia: es mejor una limpieza breve y ordenada con frecuencia que limpiezas profundas esporádicas.

Si reduces las fuentes y sigues un orden lógico —capturar partículas en lugar de moverlas— notarás la casa más limpia por más tiempo.

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