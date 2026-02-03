El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes cualquier relación con la isla del financiero Jeffrey Epstein durante una intervención en el Despacho Oval, en respuesta a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra el presentador Trevor Noah.

Trump calificó a Noah de «don nadie» y «pésimo presentador», y criticó su desempeño en la última gala de los Grammy. A su vez, rechazó tajantemente las acusaciones de que hubiera visitado la isla de Epstein, afirmando que no tiene «absolutamente nada que ver con eso».

El mandatario insistió en que la documentación publicada por el Departamento de Justicia —más de tres millones de páginas relacionadas con el caso Epstein— no le vincula de ninguna manera. Añadió que el foco de las investigaciones debería centrarse en otras figuras públicas mencionadas, como Bill Clinton o Bill Gates, aunque evitó dar detalles.

Trump también sugirió que Epstein y el escritor Michael Wolff habrían conspirado para perjudicarle políticamente y afectar su desempeño electoral. Asimismo, acusó a los demócratas de impulsar la polémica, insinuando que algunos de sus miembros podrían tener vínculos con Epstein. «Los intentos por dañarme no salieron demasiado bien», concluyó.