La base aérea de Morón, en Sevilla, permaneció cerrada este domingo tras un accidente sufrido por un avión de transporte estadounidense C-17, parte del despliegue militar de Estados Unidos en torno a Irán. El incidente obligó a desviar el tráfico aéreo hacia la base naval de Rota y mantiene a Morón fuera de operaciones hasta el próximo viernes.

Según fuentes internas de la Fuerza Aérea estadounidense filtradas en redes sociales, uno de los cuatro motores del C-17 falló durante el despegue, provocando que ocho de los catorce neumáticos del aparato reventaran y quedara atravesado en la pista. No se registraron heridos. El avión, que mide más de 50 metros y transporta hasta 77,5 toneladas de carga, se encontraba en plena operación de despliegue hacia Oriente Próximo, en el marco de las maniobras que EE. UU. mantiene alrededor de Irán.

El cierre temporal de Morón ha afectado a diversas aeronaves, incluidos aviones-cisterna KC-46 y cazas EA-18 especializados en guerra electrónica y destrucción de radares. Al mismo tiempo, la base de Rota ha visto un aumento notable de actividad con la llegada de F-22 y F-35, así como otros KC-46 y EA-18 procedentes de Puerto Rico tras la denominada Operación Flecha del Sur.

Además, España sigue siendo una pieza clave para Estados Unidos en este despliegue, que incluye movimientos de F-35 desde la base de Lajes en Portugal y un E-11A que sobrevoló distintas regiones españolas coordinando operaciones aéreas complejas. Otras bases europeas, como Mildenhall en Reino Unido, también han recibido visitas inusuales de aviones estadounidenses, como el WC-135, diseñado para detectar radiación nuclear.

Estos movimientos forman parte de un dispositivo militar mayor que incluye al portaaviones nuclear Abraham Lincoln, ocho destructores y baterías antimisiles THAAD en Oriente Próximo, destinado a proteger a las fuerzas estadounidenses y a Israel ante posibles acciones de Irán. El despliegue recuerda a la operación de junio pasado, cuando EE. UU. intervino en apoyo de Israel durante ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

El accidente en Morón subraya la dependencia de Estados Unidos de sus bases en España y Europa para ejecutar operaciones complejas en Oriente Próximo y mantiene la atención internacional sobre el papel estratégico de España en este contexto militar.