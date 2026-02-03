El presidente iraní, Masud Pezeshkian, informó este martes que ha dado instrucciones para que su país inicie negociaciones con Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión militar en el golfo Pérsico.

«He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado —libre de amenazas y expectativas irrazonables—, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio», declaró Pezeshkian en la red social X. El mandatario subrayó que estas conversaciones se desarrollarán «dentro del marco de nuestros intereses nacionales» sin mencionar directamente a Washington.

El anuncio llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara en enero el despliegue de la flota de la Armada en el golfo Pérsico y advirtiera que atacaría a Irán si no se llegaba a un acuerdo que impidiera a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Según medios estadounidenses, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el próximo viernes en Estambul, Turquía, para discutir un posible acuerdo nuclear. Se espera que participen también los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán.

Este sería el primer contacto formal entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se interrumpieron en junio del año pasado, tras la guerra iniciada por Israel contra Irán y la participación estadounidense en el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

El despliegue militar estadounidense incluye el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico. Este movimiento se produjo tras las protestas que sacudieron Irán, donde el balance oficial reporta 3.117 muertos, mientras que ONGs opositoras como HRANA estiman hasta 6.842 fallecidos y más de 40.000 arrestos.