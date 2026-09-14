El presidente de EE. UU. califica de «fuerzas negativas» a las voces del sector tecnológico —como Elon Musk o los líderes de OpenAI y Anthropic— que piden pausar el avance de la IA por sus riesgos.

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WASHINGTON / MADRID. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha opuesto rotundamente a las crecientes peticiones de líderes de la industria tecnológica y científicos para ralentizar el avance de la inteligencia artificial (IA). El mandatario defendió la necesidad de que el país mantenga su hegemonía mundial en esta disciplina frente a competidores estratégicos como China, restando importancia a las advertencias sobre sus posibles riesgos catastróficos o su aplicación militar.

Durante sus declaraciones, Trump calificó como «fuerzas negativas» a quienes abogan por congelar o regular con dureza el desarrollo de modelos de IA avanzados. «Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana», afirmó el líder estadounidense, señalando que los sectores críticos «plantean cosas que no sucederán».

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Alarma en Silicon Valley

La postura de la Casa Blanca marca una clara brecha respecto a destacados ejecutivos de la industria como Elon Musk, Sam Altman (OpenAI) o Dario Amodei (Anthropic), quienes junto a más de un millar de investigadores han instado a establecer una pausa o mayor control operativo sobre los modelos de IA de última generación. Los expertos advierten sobre los peligros de la automejora recursiva y el uso militar o descontrolado de estas herramientas.

Aun así, Trump insiste en que, si bien se pueden fijar salvaguardas básicas, limitar la innovación propia solo serviría para ceder terreno a Pekín. Por su parte, la diplomacia china acusó a EE. UU. de instrumentalizar el debate sobre la seguridad tecnológica para desplegar un discurso de confrontación geopolítica de «guerra fría».