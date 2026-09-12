El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado este viernes su intención de otorgar un cheque de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos ganan las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El mandatario ha defendido la viabilidad de la medida frente a las críticas del Partido Demócrata.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado a través de sus redes sociales que «hará realidad» la entrega de un dividendo de 5.000 dólares (alrededor de 4.300 euros) a cada ciudadano adulto del país en caso de que el Partido Republicano se imponga en las elecciones de mitad de mandato —las conocidas como ‘midterms’— del próximo 3 de noviembre.

El mandatario cargó duramente contra los demócratas por cuestionar la viabilidad de la propuesta y acusó a la oposición de intentar desmentir un compromiso que, según afirma, mantiene de forma firme. Para respaldar su promesa, Trump equiparó esta medida al pago extraordinario de 1.776 dólares que su Administración concedió el año pasado a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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El inquilino de la Casa Blanca argumentó que la capacidad presupuestaria para acometer este desembolso masivo se sustenta en el «éxito económico» y la prosperidad alcanzada durante su mandato. Sin embargo, analistas y críticos señalan el elevado volumen de la deuda pública del país, que supera los 40 billones de dólares, como un factor que complica la financiación de esta iniciativa.

La promesa electoral se produce en pleno tramo final hacia los comicios del 3 de noviembre, donde unos 230 millones de estadounidenses están convocados a las urnas para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, así como 36 gubernaturas estatales y diversos cargos locales.