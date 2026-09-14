La Audiencia Nacional ha decidido asumir la causa abierta contra Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, que investiga su actuación durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

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A través de una providencia emitida el 11 de septiembre, la jueza María Tardón solicita al juzgado de instrucción número 6 que valore la posibilidad de inhibirse en la investigación, permitiendo que la causa se trate en la Audiencia Nacional.

Este procedimiento surgió a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, a la que se sumaron posteriormente acusaciones de Vox y Hazte Oír, y tiene como objetivo esclarecer la gestión del delegado del Gobierno frente a las avalanchas de migrantes.

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La Fiscalía de Ceuta ha mostrado su respaldo a esta decisión, argumentando que la actuación denunciada está directamente relacionada con la investigación que dirigirá Tardón en la Audiencia Nacional.

Los hechos investigados no son aislados, sino que están interconectados, lo que justifica que se centralice la causa en este alto tribunal.

Las denuncias contra Pérez Triano incluyen posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, y otros ilícitos relacionados con su gestión durante las crisis migratorias de finales de julio.