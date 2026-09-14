La Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la adopción de medidas urgentes para hacer frente al elevado impacto ambiental provocado por la situación generada tras la entrada masiva por la frontera del Tarajal de personas los días 30 y 31 de julio.

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La situación también ha conllevado la posterior consolidación de asentamientos irregulares en distintos puntos de la ciudad y su entorno, lo que agrava el problema ambiental existente.

La reclamación de la Ciudad Autónoma busca la intervención del Gobierno central para abordar esta crisis y mitigar sus efectos sobre el medio ambiente de Ceuta.

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