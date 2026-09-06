Para este domingo 6 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia en Ceuta, según comunica el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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Comprueba la zona donde te encuentres antes de desplazarte: el servicio cubre Centro, Campo Exterior y un turno nocturno. Más abajo figuran la dirección y el teléfono de cada farmacia para que puedas llamar y confirmar disponibilidad. Si vas a solicitar un medicamento, lleva la receta médica preparada para agilizar la atención. Llama a la farmacia de guardia si tienes dudas antes de salir, especialmente durante el turno nocturno.

Zona Centro

DE GUINDOS (Centro) – C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90) – Teléfono: 956 51 23 09

Campo Exterior

CRUZ BLASCO (Campo Exterior) – c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – Teléfono: 956 50 04 38

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si no es urgente, confirma por teléfono horarios y posibles limitaciones antes de desplazarte.

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