MADRID. El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido este jueves el «cese de la violencia» en Ceuta y la depuración de responsabilidades contra los «inductores» de los altercados vividos en la ciudad autónoma, donde ha denunciado la aparición de «grupos violentos aplicados a la caza de extranjeros». Durante su intervención, Santiago ha afirmado que España ha sufrido «un ataque utilizando a personas vulnerables» en una operación de desestabilización con intenciones geopolíticas.

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El parlamentario de la coalición ha cargado con dureza contra la postura oficial sobre la gestión diplomática del conflicto: «Ninguna autoridad española puede seguir diciendo que Marruecos está colaborando porque no ha hecho lo que debiera». A su juicio, la actitud de Rabat evidencia el «fracaso de las políticas de externalización de fronteras» de la Unión Europea, a la que también ha reprochado su «falta de solidaridad con España».

Críticas a la gestión y propuesta de traslados

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Santiago ha cuestionado la respuesta del Gobierno por «tardar demasiado en reaccionar» y no organizar con la rapidez necesaria los recursos de emergencia. Asimismo, ha considerado un «gran error» confiar en más retornos voluntarios, argumentando que «quienes han quedado en Ceuta en su inmensa mayoría no tienen a dónde retornar».

Claves de la posición de Sumar Diagnóstico Ataque geopolítico instrumentalizando la vulnerabilidad migratoria. Relaciones con Marruecos Fracaso de la externalización; niegan la existencia de cooperación real. Medida urgente Traslado a la Península de las personas que no puedan ser devueltas. Objetivo social Frenar los discursos de odio y proteger la convivencia en la ciudad autónoma.

Para el diputado de Sumar, la solución prioritaria pasa por trasladar a la Península a las personas que permanecen en la ciudad autónoma y no pueden ser devueltas, señalando que es la única vía para «normalizar la situación, evitar que se degrade la convivencia y frenar la extensión del discurso racista».