El profesional logró controlar el fuego en la ribera del Saona y aportó a la Gendarmería los datos clave para arrestar a un pescador de 75 años que quemaba residuos en una zona de riesgo elevado

Un bombero de París fuera de servicio logró evitar una potencial tragedia medioambiental este martes en la localidad francesa de Feillens, ubicada en el departamento de Ain. El profesional, que se encontraba de visita en el municipio galo, detectó alrededor de las 16:00 horas un inicio de incendio mientras paseaba por la ribera del río Saona. Al observar una columna de humo que emergía de una zona de vegetación seca, decidió intervenir de inmediato. Gracias a su rápida actuación, el bombero logró controlar y extinguir las llamas por sus propios medios en cuestión de pocos minutos, impidiendo que el fuego se propagase más allá de los 15 metros cuadrados que resultaron afectados.

Además de la sofocación del conato de incendio, el testimonio del efectivo parisino resultó determinante para la investigación de los hechos. Según ha informado el diario francés Le Progrès, el profesional trasladó a los gendarmes la descripción detallada de una persona a la que había avistado en los alrededores y cuya conducta le había parecido sospechosa. Dicha información permitió a las fuerzas de seguridad localizar e identificar al individuo poco tiempo después para proceder a su arresto. El detenido es un pescador de 75 años de edad, sin antecedentes judiciales previos, que presuntamente había encendido el fuego con el propósito de quemar diversos residuos.

El propio bombero calificó el comportamiento del septuagenario como una acción «anormal y totalmente proscrita», máxime en un periodo condicionado por la alerta de riesgo elevado de incendios forestales. En el departamento de Ain rige una normativa estricta entre los meses de julio y septiembre que prohíbe de forma expresa encender fuego, quemar restos de vegetación o arrojar cualquier objeto en combustión dentro de un radio de 200 metros de zonas sensibles, así como en las vías de comunicación que las atraviesan.

Convocatoria judicial tras la puesta en libertad

Tras la detención efectuada por la Gendarmería, el anciano fue conducido a dependencias policiales para prestar declaración bajo custodia y, posteriormente, puesto en libertad. No obstante, el pescador no quedará exento de responsabilidades legales, ya que será citado próximamente por el delegado del fiscal para la aplicación de un aviso probatorio. Esta medida de carácter legal tiene como objetivo prevenir la reiteración de este tipo de conductas, funcionando como una advertencia formal ante negligencias que puedan generar un riesgo grave de incendio.

La intervención cobra especial relevancia debido a la compleja situación ambiental que atraviesa el departamento de Ain durante este periodo estival. Con más del 30% de su superficie cubierta por masas forestales, los analistas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático han catalogado a esta región geográfica como un «nuevo territorio de fuego». Desde el mes de junio, la zona ha registrado múltiples incendios que han devastado numerosas hectáreas de bosque y matorral. El 24 de junio se declaró en el Bugey el primer gran incendio de la temporada, un suceso que requirió el despliegue de 200 bomberos y el apoyo de medios aéreos, incluidos aviones Canadair.

Escenario de riesgo y severidad de las sanciones en Francia

La sucesión de conatos e incendios en la zona viene a corroborar los pronósticos formulados por los mandos de los servicios de extinción. Entre el 7 y el 8 de julio, un fuego logró propagarse a lo largo de 22 hectáreas entre los municipios de Nantua y Les Neyrolles en apenas unas horas, registrándose días más tarde otro episodio de gravedad en Villette-sur-Ain. El teniente coronel Benoît Rossow, responsable departamental de incendios forestales, ya había advertido a principios de junio de que la temporada de verano traería consigo «más incendios y más intensos».

Ante la proliferación de estos sucesos y en un contexto de creciente riesgo climático, la legislación francesa castiga con notable dureza los incendios provocados. El marco legal del país galo establece penas de prisión que oscilan entre los dos y los diez años, en función de si se registran víctimas mortales, daños irreversibles en el entorno natural u otras circunstancias agravantes. Asimismo, las sanciones económicas contempladas para los infractores pueden alcanzar montos de hasta 150.000 euros.