Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 1 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 1500000
Reintegros: {«decimo»:»5″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»6″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»7″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}
La Primitiva
03 · 07 · 15 · 42 · 43 · 49
Complementario: 44
Reintegro: 9
Joker: 7265376
ONCE
Super 11
09, 10, 11, 14, 18, 22, 36, 39, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 64, 67, 69, 75, 77, 81 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
865 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
01833 — Serie 019 — Reintegros 3
Mi día de la ONCE
1 de noviembre de 2022 · número de la suerte 06
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.