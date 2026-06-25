Las selecciones de los grupos D, E y F cierran la fase de grupos con encuentros determinantes, entre los que destacan el Ecuador-Alemania y el Japón-Suecia

La fase de grupos del Mundial 2026 afronta sus jornadas decisivas con el cierre de las agrupaciones D, E y F. Este jueves, 25 de junio, un total de seis compromisos internacionales configuran la agenda deportiva de la Copa del Mundo, en un día donde diversos combinados nacionales afrontan su continuidad en el torneo con encuentros de alta trascendencia para la clasificación definitiva.

El calendario de retransmisiones en España arranca a las 22:00 horas con una doble cita. El partido más destacado de dicha franja es el Ecuador – Alemania, un duelo clave para las aspiraciones de la selección sudamericana en la competición que se podrá seguir en directo a través de La1 y de la plataforma DAZN Mundial. A esa misma hora, la señal televisiva de DAZN Mundial ofrecerá el enfrentamiento entre Curazao y Costa de Marfil.

La actividad de la Copa del Mundo continuará durante la madrugada española. A las 01:00 horas se disputará el partido Japón – Suecia, un cruce que puede provocar un notable movimiento en la tabla del grupo F y que contará con la retransmisión en directo de DAZN Mundial. En idéntico horario, Túnez y Países Bajos se verán las caras en las pantallas de DAZN Mundial. Para cerrar la jornada del jueves, a las 04:00 horas, se emitirán de forma simultánea los partidos Paraguay – Australia y Turquía – Estados Unidos, ambos accesibles a través de DAZN Mundial.

Esta nueva fecha mundialista sigue a los resultados registrados durante el miércoles 24 de junio, donde se completaron seis encuentros correspondientes al torneo. En dichos partidos, Bosnia se impuso por 3-1 a Qatar con goles de Kerim Alajbegovic, Mahmoud Abunada en propia puerta y Ermin Mahmic, mientras que para el cuadro qatarí anotó Hasan Al Haydos. Suiza venció 2-1 a Canadá gracias a los tantos de Ruben Vargas y Johan Manzambi, frente al gol canadiense de Promise David. Marruecos, por su parte, derrotó por 4-2 a Haití en un choque donde marcaron Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine para los marroquíes, y Bono en propia puerta junto a Wilson Isidor para el conjunto haitiano.

La jornada del miércoles se completó con la victoria de Brasil ante Escocia por 0-3, firmada con un doblete de Vinicius Junior y un gol de Matheus Cunha. Asimismo, Sudáfrica consiguió imponerse a Corea del Sur por 1-0 con una diana de Thapelo Maseko. Por último, México cerró la actividad venciendo por 0-3 a la República Checa con las aportaciones goleadoras de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.