La ficción de Prime Video estrenará su nueva entrega el 11 de noviembre con una narrativa «más oscura» centrada en el ascenso definitivo de Sauron y el conflicto abierto en la Tierra Media

La serie de televisión El señor de los anillos: Los anillos de poder abordará en su tercera temporada uno de los acontecimientos más relevantes dentro del universo literario creado por J.R.R. Tolkien. Tras dos entregas dedicadas a desarrollar el ascenso progresivo de Sauron y la creación de los primeros anillos de poder, la producción de Prime Video adaptará de forma explícita la forja del Anillo Único, el objeto ideado por el Señor Oscuro para someter a los portadores del resto de los anillos y cuyas consecuencias desencadenarán, siglos más tarde, la trama expuesta en la trilogía original de El señor de los anillos.

El estreno de los nuevos episodios está programado en la plataforma de streaming para el próximo 11 de noviembre. La confirmación de este hito narrativo ha sido ratificada por el showrunner Patrick McKay en declaraciones a la revista Empire, donde ha detallado el marco central de la nueva etapa de la producción: «Esta es la temporada en la que Sauron forja el Anillo Único en el volcán». La recreación de este pasaje no solo posee trascendencia dentro de la trama de la serie, sino que representa uno de los eventos fundacionales en la mitología de Tolkien, al consolidar la figura de Sauron como la amenaza principal de la Tierra Media.

Un cambio de tono y la consolidación del villano

La tercera entrega de la ficción traerá consigo una transformación en la estrategia y representación del antagonista principal. A diferencia de los capítulos precedentes, en los que Sauron actuó bajo identidades ocultas como Halbrand o adoptando la apariencia del elfo Annatar, en esta ocasión se mostrará sin disfraces. El también showrunner J.D. Payne ha señalado que el público se encontrará ante «un villano en toda regla», lo que supone un contraste respecto a su comportamiento en las fases anteriores de la historia.

Por su parte, McKay ha explicado que la presencia directa y abierta de Sauron incide de manera determinante en la atmósfera general de la producción. El responsable creativo sostiene que la nueva tanda de episodios será «más oscura, más peligrosa», advirtiendo de que «nadie está a salvo». Según la visión transmitida por sus directores, si las dos primeras temporadas se destinaron a la construcción del contexto geográfico y la presentación de los personajes, la tercera actuará como un punto de inflexión donde las tramas desarrolladas derivarán en un conflicto directo. McKay ha manifestado a este respecto que, tras un periodo dedicados a ir «encendiendo todas estas mechas y poniendo en marcha todas estas historias», esta entrega es en la que «todas esas bombas empiezan a estallar».

La complejidad técnica y emocional del rodaje

La filmación del pasaje dedicado a la creación del objeto de poder ha representado uno de los retos de mayor envergadura para el equipo técnico y artístico de la serie. El actor Charlie Vickers, encargado de dar vida a Sauron, ha reconocido el impacto personal que le supuso asumir la filmación de esta parte de la obra de Tolkien. Vickers ha revelado que llegó a llorar durante su primera jornada en el plató debido al «privilegio» y al «honor tan increíble» que conllevaba la interpretación de dicho fragmento de la historia.

En cuanto a la dimensión técnica de la producción, el intérprete ha detallado que el equipo requirió dos semanas completas de trabajo para rodar la secuencia de la creación del Anillo Único, debido a que se trata de una escena «muy larga». Con esta aproximación, Prime Video prepara el terreno para el ascenso definitivo de Sauron dentro de una temporada articulada en torno a la ejecución de su primer gran paso: la concepción del Anillo en el volcán.