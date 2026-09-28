La hermana de la Reina Letizia acudió a la Embajada de Italia en Madrid para arropar al bailaor cordobés en la entrega de la Orden de la Estrella de Italia y mostró su estrecha relación con la Familia Real.

Telma Ortiz ha vuelto a poner de manifiesto la estrecha relación que mantiene con la Familia Real y, de forma especial, con sus sobrinas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. A la salida de un acto privado celebrado en la Embajada de Italia en Madrid, la hermana de la Reina Letizia respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre ambas jóvenes asentido con una sonrisa y mostrándose visiblemente orgullosa de ellas ante las cuestiones planteadas por los periodistas.

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Acompañada por su primo Carlos, Telma Ortiz abandonó la sede diplomática transalpina tras participar en una cita cultural en la que se rindió tributo al bailaor Joaquín Cortés. El artista cordobés fue condecorado con la Orden de la Estrella de Italia en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y a los vínculos que le unen con el país italiano. A la finalización del evento, la hermana de Doña Letizia dejó clara la satisfacción que siente por la evolución de sus sobrinas.

Asistencia al homenaje a Joaquín Cortés en la Embajada de Italia

El acto celebrado en la Embajada de Italia sirvió también para constatar la vinculación personal y la amistad que une a Telma Ortiz con el bailaor cordobés. Ortiz quiso estar presente en una velada especial para el artista, en la que este estuvo rodeado por familiares, amigos y diversos rostros conocidos que acudieron a la sede diplomática para acompañarle durante la entrega de la distinción.

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Al ser consultada por los medios sobre el desarrollo del homenaje a Joaquín Cortés, Telma Ortiz valoró la ceremonia asegurando que le había parecido «muy bonito». Asimismo, requerida directamente sobre la relación de cercanía que le une con el bailaor, la hermana de la Reina confirmó de manera explícita dicho vínculo con un rotundo «sí» antes de dar por finalizada su presencia en el acto.