El 22 de septiembre de 1812 las Cortes de Cádiz autorizaron al duque de Wellington como mando supremo de los ejércitos españoles.

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1609: orden de expulsión de los moriscos en Valencia

El 22 de septiembre de 1609 se dictó en Valencia la orden de expulsión de los moriscos. La medida afectó al tejido demográfico y económico de varias regiones de la península y forma parte de la serie de decisiones administrativas que cambiaron de forma duradera la estructura social de la época.

1830: Venezuela rompe con la Gran Colombia desde el Congreso de Valencia

En 1830 el Congreso de Valencia, en Venezuela, aprobó una constitución y declaró la separación de la Gran Colombia. Aquellas decisiones congresuales delimitaron nuevos marcos constitucionales y territoriales en América tras los procesos de independencia.

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1868: insurrección en Puerto Rico reprimida por el ejército español

El 22 de septiembre de 1868 se registró en Puerto Rico un movimiento insurreccional que fue reprimido por el ejército español. El episodio forma parte de las tensiones coloniales en los territorios de ultramar y de las respuestas militares que marcaron el final de ese ciclo histórico.

2022: un sismo de magnitud 6,9 se sintió en México

El 22 de septiembre de 2022 varios estados de México —entre ellos Michoacán y Guerrero— registraron un sismo de magnitud 6,9 en la escala de Richter. Según la información recogida para esta efeméride, se trató de la réplica más fuerte registrada tras el sismo del 19 de septiembre de 2022.

Conexión con el presente desde Ceuta

Visto desde Ceuta, el 22 de septiembre reúne decisiones políticas y catástrofes naturales que ayudan a contextualizar procesos históricos y a subrayar la importancia de la prevención ante emergencias.

Para los ceutíes, hechos como la decisión de las Cortes de Cádiz o las órdenes administrativas de 1609 ilustran cómo el relato nacional incorpora episodios que, aunque no ocurrieran en la ciudad, influyen en la explicación de instituciones y etapas históricas. En materia de riesgos, la serie sísmica de 2022 recuerda que las réplicas prolongan la alerta y obligan a mantener protocolos de respuesta.

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