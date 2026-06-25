El Gobierno declara el estado de emergencia tras registrarse dos fuertes terremotos con solo 39 segundos de diferencia que han obligado a cerrar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y han causado el colapso de edificios

Un fenómeno conocido como «doblete sísmico» ha sacudido con fuerza el Caribe venezolano este miércoles, registrándose dos potentes terremotos en un intervalo de apenas 39 segundos. El evento principal alcanzó una magnitud de 7,5, según los datos proporcionados por el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, mientras que el otro movimiento telúrico se situó en una magnitud de 7,2. La violencia de los temblores ha provocado el colapso de edificios en Caracas, graves destrozos en infraestructuras clave como el Aeropuerto de Maiquetía y cortes generalizados en los servicios básicos. Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado de inmediato el estado de emergencia en el país.

Los dos fuertes terremotos se han sucedido de forma casi simultánea en la región central de Venezuela, generando escenas de pánico entre la población. Las autoridades oficiales han precisado que el primer movimiento telúrico, que inicialmente fue reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado formalmente como un sismo precursor del terremoto principal de 7,5 tras un análisis pormenorizado de los registros sísmicos de la zona.

Desde el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos se ha explicado detalladamente que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico». Este término científico define un fenómeno específico en el cual dos terremotos de gran magnitud ocurren con escasos segundos de diferencia en una misma demarcación geográfica. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha situado el epicentro del temblor a unos 300 kilómetros al este de la capital, Caracas, concretamente en el municipio de Montalbán, perteneciente al estado Carabobo. Asimismo, el organismo ha detallado que el seísmo tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, motivo por el cual ha sido clasificado técnicamente como un sismo superficial. Debido a este fuerte terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis llegó a emitir una alerta preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, la cual ya ha sido levantada por las autoridades competentes.

Las consecuencias materiales de la secuencia sísmica han sido de una gran consideración, especialmente en Caracas. En la capital venezolana se ha constatado el colapso de varios edificios, mientras que otros inmuebles de la ciudad presentan diversos niveles de daños materiales, según ha podido comprobar la agencia de noticias EFE. De momento, los organismos oficiales no han confirmado cifras concretas referentes al número de personas heridas o fallecidas a causa de los desprendimientos. Como medida de seguridad inmediata ante la emergencia, numerosos habitantes de la capital pública abandonaron sus viviendas y salieron a resguardarse a las calles, al tiempo que a través de las redes sociales comenzaban a difundirse las primeras imágenes de las estructuras y viviendas afectadas.

Uno de los puntos más damnificados por el desastre ha sido el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal infraestructura aeroportuaria que da servicio a Caracas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha comunicado oficialmente la clausura total de las instalaciones debido a los graves daños estructurales sufridos tras el impacto de los dos terremotos. En el interior de la terminal aérea se han vivido momentos de extrema tensión y pánico entre los viajeros, coincidiendo con cortes en el suministro de electricidad e interrupciones severas en las redes de telefonía e internet.

Los registros históricos de la región recuerdan que el último movimiento telúrico de características similares en el país caribeño aconteció en el año 2018. En aquella ocasión, el terremoto registró una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y sus efectos se dejaron sentir en al menos diez naciones de la región, afectando a territorios como Brasil, Guyana y diversas islas del mar Caribe.

Ante la magnitud de la catástrofe, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha querido transmitir un mensaje de solidaridad a todos los ciudadanos afectados por el temblor en las costas del país. A través de una publicación en la red social X, la dirigente ha solicitado fortaleza y unidad a la población en estas horas de angustia, manifestando que sus oraciones acompañan a cada hogar y expresando su deseo de que la serenidad prevalezca en este difícil escenario.

La respuesta internacional y las muestras de apoyo por parte de diferentes mandatarios del continente americano no han tardado en sucederse. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha situado entre los primeros líderes en reaccionar públicamente para enviar su solidaridad y oraciones al pueblo venezolano. De igual modo, el Gobierno de México, por mediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha manifestado su profundo pesar por los daños y afectaciones materiales ocasionados por el doble seísmo. Por su parte, el Gobierno de Chile ha emitido un comunicado oficial de su Cancillería expresando su apoyo ante las cuantiosas pérdidas materiales y se ha ofrecido formalmente para prestar ayuda humanitaria y equipos de rescate. Por último, desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha ratificado el respaldo de su nación al pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas, confirmando que la administración estadounidense se encuentra en contacto con las autoridades locales y movilizando asistencia para la zona afectada.