La Plaza de Toros de Alicante reúne a las grandes figuras taurinas del 19 al 27 de junio dentro de las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan, declaradas de Interés Turístico Internacional

La Feria de Hogueras de Alicante 2026 vuelve a situarse entre los grandes acontecimientos taurinos de la temporada. Coincidiendo con las celebraciones de Les Fogueres de Sant Joan, la plaza alicantina congregará a algunas de las principales figuras del toreo en un ciclo que volverá a convertir a la ciudad en uno de los epicentros taurinos del mes de junio. Esta cita está considerada como una de las ferias más importantes del Mediterráneo y una de las referencias imprescindibles del comienzo del verano taurino en el calendario nacional.

La Feria Taurina de Alicante se celebrará del 19 al 27 de junio de 2026 en la Plaza de Toros de Alicante, quedando integrada dentro del programa oficial de las Hogueras de San Juan. El ciclo de este año contará con varios festejos entre los que se incluyen corridas de toros, novilladas, rejones y espectáculos populares. La combinación de grandes figuras, ganaderías de prestigio y el marco de las fiestas alicantinas atrae cada año a miles de aficionados de toda España que aprovechan el ambiente festivo de estos días, una festividad que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Para aquellos aficionados que se pregunten dónde ver la Feria de Hogueras de Alicante 2026, la plataforma especializada en contenidos taurinos OneToro será la encargada de ofrecer la retransmisión en directo de los festejos. A través de este espacio se podrá seguir la evolución de los carteles programados en la plaza alicantina.

Dentro de las emisiones en directo de la plataforma taurina para este jueves 25 de junio, la programación incluye una clase práctica en la que participarán los jóvenes espadas Daniel Ramos, Jaime Lineras, Javier Fernández, Pedro Aparicio, Pablo Pérez, Alejandro González, Ignacio Candelas y El Mene.