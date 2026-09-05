La investigación en lingüística pragmática analiza conversaciones reales para identificar los patrones de engaño y grooming, clave para mejorar la prevención y las herramientas de detección automática.

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València (EFE) — Un estudio pionero liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) ha identificado los principales patrones lingüísticos utilizados por agresores en internet para solicitar material de abuso y explotación infantil (MAESI). La investigación concluye que las peticiones de contenido íntimo no se demoran, sino que se producen con frecuencia al inicio de la interacción.

Entre las principales conclusiones del trabajo destacan:

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Petición precoz: Más de la mitad de las primeras solicitudes de fotografías o vídeos de carácter sexual ocurren dentro de los primeros cinco turnos de palabra (aproximadamente en los primeros cinco minutos de conversación).

Más de la mitad de las primeras solicitudes de fotografías o vídeos de carácter sexual ocurren dentro de los primeros cinco turnos de palabra (aproximadamente en los primeros cinco minutos de conversación). Estrategia afectiva sobre la amenaza: Los acosadores rara vez comienzan con chantajes directos. Utilizan mensajes de cercanía, afecto y falsa confianza para normalizar la petición y generar un sentimiento de deuda o compromiso emocional en la víctima.

Los acosadores rara vez comienzan con chantajes directos. Utilizan mensajes de cercanía, afecto y falsa confianza para normalizar la petición y generar un sentimiento de deuda o compromiso emocional en la víctima. Divergencia temática: Mientras niños, niñas y adolescentes orientan el diálogo hacia temas cotidianos y personales, el agresor reconduce de forma rápida y sistemática la charla hacia el plano sexual.

Herramientas para la detección temprana

El estudio, desarrollado por las investigadoras Nuria Lorenzo-Dus, Andrea García-Montes y Carmen Pérez-Sabater, se enmarca en el proyecto PRECISION, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los hallazgos permitirán perfeccionar los algoritmos de detección automática de situaciones de riesgo en redes sociales y mensajería, además de servir de base para programas de educación digital y prevención dirigidos a familias, docentes y fuerzas de seguridad.