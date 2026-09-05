España responde a la extensión de la suspensión de Schengen aprobada por Roma a raíz de la crisis migratoria de Ceuta y mantendrá las inspecciones hasta el 22 de septiembre.

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Madrid — El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior por la cual se prorrogan durante 15 días adicionales los controles en puertos y aeropuertos a las personas procedentes de Italia. La medida, que estará vigente del 8 al 22 de septiembre, responde directamente a la decisión previa del Gobierno italiano de dilatar la suspensión del acuerdo de libre circulación con España.

El conflicto fronterizo entre ambos países europeos se enmarca en la reciente tensión diplomática tras los acontecimientos en el norte de África:

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Origen de la restricción: El pasado 31 de julio, el Ejecutivo italiano suspendió unilateralmente el tratado de Schengen con España alegando motivos de «seguridad nacional» tras la entrada masiva de personas en Ceuta.

El pasado 31 de julio, el Ejecutivo italiano suspendió unilateralmente el tratado de Schengen con España alegando motivos de «seguridad nacional» tras la entrada masiva de personas en Ceuta. Respuesta recíproca: Ante la negativa de Roma de retirar los controles a los viajeros procedentes de territorio español, el Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó aplicando la misma medida de reciprocidad para las llegadas desde Italia.

Evaluación continua de la seguridad

Según recoge la orden ministerial, el mantenimiento de los controles se justifica porque persisten las razones de urgencia y la «amenaza grave para el orden público y la seguridad interior» que motivaron su implantación inicial.

No obstante, el Ministerio del Interior aclara que la medida estará sujeta a una evaluación permanente y podría levantarse antes del 22 de septiembre si las circunstancias se reconducen o si la amenaza se puede gestionar mediante mecanismos menos restrictivos.