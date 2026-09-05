La modificación del Reglamento General de Circulación unifica las normas de los Vehículos de Movilidad Personal en toda España e introduce nuevas medidas de protección para las bicicletas.

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Barcelona (EFE) — A partir del próximo 1 de octubre entrarán en vigor las nuevas normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) aprobadas en Consejo de Ministros para incrementar la seguridad de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y ciclistas. La reforma acaba con la dispersión normativa municipal y establece exigencias homogéneas en todo el país.

Para los conductores de patinetes eléctricos y otros VMP, las principales novedades incluyen:

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Casco obligatorio: Deja de depender de las ordenanzas locales y pasa a ser imperativo en todo el territorio nacional.

Deja de depender de las ordenanzas locales y pasa a ser imperativo en todo el territorio nacional. Edad mínima: Se establece en 15 años para poder circular con estos vehículos (aunque municipios con normativas más restrictivas, como Barcelona o Valencia, estudian si mantendrán los 16 años).

Se establece en para poder circular con estos vehículos (aunque municipios con normativas más restrictivas, como Barcelona o Valencia, estudian si mantendrán los 16 años). Visibilidad y señalización: El chaleco reflectante será obligatorio de noche o con baja visibilidad (y siempre para uso profesional). La luz deberá ir encendida entre el ocaso y la salida del sol bajo pena de 200 euros de multa —siendo obligatoria las 24 horas a partir de octubre de 2027—. Las maniobras deberán señalizarse manualmente.

Nuevas reglas de convivencia con las bicicletas

La actualización del reglamento también afecta a los ciclistas. El uso del casco pasa a ser obligatorio en vías interurbanas sin excepciones (eliminando las exenciones previas por calor o rampas pronunciadas). Asimismo, los ‘riders’ profesionales deberán equipar casco y chaleco reflectante en todo momento.

Para proteger a las bicicletas frente a los vehículos a motor, la norma exige a los coches reducir su velocidad en al menos 20 km/h al adelantarlas en vía interurbana —cambiando por completo de carril si hay más de uno por sentido— y mantener una distancia mínima de seguridad de 5 metros cuando circulen detrás de un ciclista en ciudad.