MADRID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este miércoles a los gobiernos autonómicos del Partido Popular de los bajos rendimientos académicos reflejados en el informe PISA, situando el debate educativo en el centro del cara a cara mantenido en el Congreso de los Diputados con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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Durante la sesión de control parlamentario, Sánchez ha argumentado que diversas comunidades autónomas dirigidas por los populares no ejecutan la totalidad de los fondos que se les asignan para la enseñanza. Asimismo, el presidente ha defendido el compromiso de su Gabinete con el sector, remarcando que el Ejecutivo central ha llegado a multiplicar por dos la inversión destinada al Ministerio de Educación en comparación con la administración previa.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra la política parlamentaria del Gobierno, sosteniendo que Sánchez ha desatendido la calidad del sistema para volcarse en «manipular el censo» a través de la conocida como ley de nietos. En su réplica, el líder de los populares ha calificado el primer examen a la gestión del «socialismo educativo» como «el mayor de los fracasos de la historia democrática» de España.

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