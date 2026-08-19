El agresor, de 32 años, confesó el crimen ante la Policía Nacional tras incurrir en contradicciones durante la toma de declaración.

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre de 32 años como presunto autor de la muerte violenta de su compañero de piso, de 52 años, en Málaga capital. La investigación se inició el pasado jueves 13 de agosto, cuando uno de los cuatro inquilinos del inmueble —situado en el distrito de Bailén-Miraflores— alertó al 112 al percatarse de que la víctima no respondía ni respiraba.

Al personarse los servicios sanitarios y la Policía Nacional en el domicilio, los agentes activaron el protocolo ante la presencia de hematomas visibles en el cuerpo de la víctima. Posteriormente, el informe forense de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal confirmó que el fallecimiento se produjo a causa de un politraumatismo por golpes directos.

Incoherencias y confesión

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió las pesquisas y tomó declaración a las tres personas que compartían la vivienda con la víctima:

Versiones contradictorias: Durante las primeras preguntas de los investigadores, el sospechoso incurrió en severas incoherencias en su relato de los hechos.

Durante las primeras preguntas de los investigadores, el sospechoso incurrió en severas incoherencias en su relato de los hechos. Autoinculpación: Tras la presión de la declaración policial, el hombre acabó confesando que en los días previos a la muerte había propinado repetidas palizas al fallecido, sin que este hubiera acudido a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga, que ha acordado su encarcelamiento cautelar mientras avanza la instrucción por un delito de homicidio.